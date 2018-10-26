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Турагент забыл оплатить путевку калужан

26.10.2018 11:44 1 1091 Алёна Павлова
Турагент забыл оплатить путевку калужан

Калужская семья за 3 дня до вылета узнала, что в отпуск она не едет, сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Наталья НОВИК на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Центр» в Калуге в четверг, 25 октября.

Туристы пришли к агенту забирать документы для отдыха и обнаружили, что работник фирмы забыл их оплатить. Они обратились с жалобой в Роспотребнадзор, но агент оперативно предложил исправить ошибку и отправиться в другой тур. Стоимость нового путешествия была несколько дороже, разницу оплатил сам агент.

Судя по тому, что с жалобами в ведомство туристы больше не обращались, замена их устроила и отдых состоялся.

Уважаемые читатели! А в какие вы истории попадали в отпуске? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество туризм наталья новик
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