Love is: в Калужской области мало говорят о любви

В четверг, 25 октября, на сайте Brand Analytics были опубликованы данные исследований эмоционального состояния пользователей соцсетей в различных регионах страны.
Для расчета были проанализированы русскоязычные упоминания «любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем времени. При этом из анализа исключили репосты и рекламу. В результате был получен «индекс любви», то есть соотношение числа сообщений о любви к числу сообщений о ненависти.
В России этот индекс колеблется от 2,5 до 5,3 в зависимости от региона - чем он выше, тем больше пишут о любви. Лидером оказалась Калмыкия, а вот Калужская область заняла в этом рейтинге лишь 56 место с индексом 4,37.
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