Детская вакцина от гриппа вернулась во все калужские поликлиники

Как мы уже рассказывали, на минувшей неделе в поликлиниках Калуги детям перестали делать прививки от гриппа. Это было связано с тем, что закончилась партия вакцины, завезённая ещё в августе.
В четверг, 25 октября, вторая партия поступила в Калугу. С пятницы прививки вновь можно сделать во всех поликлиниках, рассказали нам в министерстве здравоохранения Калужской области со ссылкой на заместителя главного врача детской городской больницы по амбулаторно-поликлинической службе Любовь БАЙКОВУ.
Уважаемые читатели! А вы делаете прививки? Пишите в комментариях!
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