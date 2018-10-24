Вакцины нет: почему детям перестали делать прививки от гриппа

На прошлой неделе наши читатели начали сообщать, что в поликлиниках, школах и детских садах детям перестали делать прививки от гриппа из-за отсутствия вакцины. За комментариями мы обратились в министерство здравоохранения Калужской области.

- Федеральный минздрав утвердил заявку Калужской области на поставку 378 500 доз вакцины против гриппа в 2018 году, в том числе 78 500 доз вакцины для детей и беременных женщин, - разъяснили в министерстве. - 30 августа в регион поступила первая партия детской вакцины – 33 434 дозы. Это 42,6 % от заявки. Вакцинированы 33 324 ребенка.

На данный момент вакцина из первой партии закончилась. Вторую часть ждут в ближайшее время.

- Мы направили письма с просьбой ускорить поставку, чтобы получить вакцину до конца октября, - говорится в сообщении минздрава.

Уважаемые читатели! А вы делаете прививки от гриппа? Пишите в комментариях!