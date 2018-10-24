Вакцины нет: почему детям перестали делать прививки от гриппа

На прошлой неделе наши читатели начали сообщать, что в поликлиниках, школах и детских садах детям перестали делать прививки от гриппа из-за отсутствия вакцины. За комментариями мы обратились в министерство здравоохранения Калужской области.
- Федеральный минздрав утвердил заявку Калужской области на поставку 378 500 доз вакцины против гриппа в 2018 году, в том числе 78 500 доз вакцины для детей и беременных женщин, - разъяснили в министерстве. - 30 августа в регион поступила первая партия детской вакцины – 33 434 дозы. Это 42,6 % от заявки. Вакцинированы 33 324 ребенка.
На данный момент вакцина из первой партии закончилась. Вторую часть ждут в ближайшее время.
- Мы направили письма с просьбой ускорить поставку, чтобы получить вакцину до конца октября, - говорится в сообщении минздрава.
Уважаемые читатели! А вы делаете прививки от гриппа? Пишите в комментариях!
|
Обзор недели: игры церковных престолов 23.10.2018 21:30
Поисковики ищут родственников погибшего красноармейца 23.10.2018 16:16
Вакханалия в Боровске: как волонтёры спасают приговорённые дома 23.10.2018 14:14
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: