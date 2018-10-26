Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 26 октября
$ 65.75 0.12
74.99 0.10
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Туристу присудили компенсацию в 880 тысяч рублей за сорвавшийся отдых

26.10.2018 08:45 3 1171 Алёна Павлова
Туристу присудили компенсацию в 880 тысяч рублей за сорвавшийся отдых

Один из пострадавших от банкротства компании «Натали турс» на днях выиграл суд с турагентом, сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Наталья НОВИК на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Центр» в Калуге в четверг, 25 октября.

Пострадавший купил путевку для всей семьи за 260 тысяч рублей. Отпуск сорвался. Причем сначала турист не мог рассчитывать даже на страховые выплаты, так как компания не была банкротом. Но в августе туроператора закрыли официально, калужанин получил страховку — 12 тысяч рублей. Такая сумма его не устроила, и он пошел в суд.

Суд сложил вместе стоимость отдыха, штрафы и моральный ущерб. Получилась внушительная сумма в 880 тысяч. Решение было вынесено заочно. То есть представители компании на заседании не присутствовали. Поэтому у «Натали Турс» еще есть шанс обжаловать вердикт.

Всего же в регионе за сезон отпусков на работу туроператоров пожаловались более 60 человек. Львиная доля обращений по проблемам с «Натали Турс», несколько человек пострадали при банкротстве сервиса бронирования Polar Tour. Они думали, что покупают отдых у туроператора, но оказалось, что «Полар» не входит в реестр уже два года.

Уважаемые читатели! А у вас бывали проблемы с туроператорами? Расскажите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: туризм общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Как знатоки на Кипр летали 29.09.2018 21:30

Калужанка стала трёхмиллионным пассажиром в крымском аэропорту 09.08.2018 14:56

Близкий туризм: что посмотреть за выходные недалеко от Калуги 07.07.2018 09:01

Почему маленькая девочка отдувалась за троих 02.06.2018 19:27

На «Ниве» по Алтаю 12.05.2018 12:05


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 27 октября, 12:00
Программа, посвященная 100-летию образования ВЛКСМ
Обнинск
сб 27 октября, 15:00
Бесплатный мастер-класс по фигурному катанию
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
ср 31 октября, 19:00
Хэллоуин на катке
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 30 ноября, 10:00
Выставка «Мой любимый Полотняный»
п. Полотняный Завод, музей
пн 31 декабря, 18:30
Выставка «Ремесло из прошлого»
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

сб 27 октября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 27 октября, 17:00
Концерт световых кукол и уникальных марионеток
Дом музыки
вс 28 октября, 10:00
«Бременские музыканты»
Филармония
вс 28 октября, 11:00
Интерактивные спектакли от "Карусели"
Калуга

Концерты

пт 26 октября, 19:00
Сергей Лазарев в Калуге НОВОЕ ШОУ «N TOUR»
Филармония
сб 27 октября, 13:00
«Осенние забавы»
Филармония
пт 26 октября, 19:00
"Хоровые зарисовки современного города"
Дом музыки
пт 26 октября, 21:00
Tribute-группа Черный Вторник
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Смолфут
Тайна магазина игрушек
Несокрушимый
СуперБобровы. Народные мстители
Новости компаний

«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Малоярославце

Калужане потратили по миллиону минут мобильной связи от «Ростелекома»

Телеметрия от «Ростелекома» принесла в дома Обнинска комфорт, а в семьи – экономию

«Ростелеком» предложил общаться нон-стоп

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Новости партнеров

Механизм обустройства поверхностного водоотвода на больших площадках

CRM-система как фактор роста бизнеса

К чему снится сауна: толкование сна по сонникам

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.