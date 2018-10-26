Туристу присудили компенсацию в 880 тысяч рублей за сорвавшийся отдых

Один из пострадавших от банкротства компании «Натали турс» на днях выиграл суд с турагентом, сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Наталья НОВИК на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Центр» в Калуге в четверг, 25 октября.

Пострадавший купил путевку для всей семьи за 260 тысяч рублей. Отпуск сорвался. Причем сначала турист не мог рассчитывать даже на страховые выплаты, так как компания не была банкротом. Но в августе туроператора закрыли официально, калужанин получил страховку — 12 тысяч рублей. Такая сумма его не устроила, и он пошел в суд.

Суд сложил вместе стоимость отдыха, штрафы и моральный ущерб. Получилась внушительная сумма в 880 тысяч. Решение было вынесено заочно. То есть представители компании на заседании не присутствовали. Поэтому у «Натали Турс» еще есть шанс обжаловать вердикт.

Всего же в регионе за сезон отпусков на работу туроператоров пожаловались более 60 человек. Львиная доля обращений по проблемам с «Натали Турс», несколько человек пострадали при банкротстве сервиса бронирования Polar Tour. Они думали, что покупают отдых у туроператора, но оказалось, что «Полар» не входит в реестр уже два года.

Уважаемые читатели! А у вас бывали проблемы с туроператорами? Расскажите в комментариях!