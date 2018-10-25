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Воины Средиземья: чем живут и дышат калужские ролевики

25.10.2018 21:30 3 397 Эстель Трюффо
Воины Средиземья: чем живут и дышат калужские ролевики

Совсем недавно, 21 сентября, исполнился ровно 81 год с того дня, когда в продажу поступила первая часть трилогии «Властелин колец» великолепного писателя Джона Толкина – роман «Хоббит». Это произведение, впервые представленное на суд читателей в 1937 году, вышло далеко за рамки книжного вымысла и шагнуло в существующую реальность, создав целое явление, получившее название «Ролевые игры». А 6 октября в Калуге 26-летний юбилей отметил один из первых ролевых клубов Калуги «Эребор».

В связи с этими пусть и не круглыми, но внушительными датами, мы подготовили статью о том, что это за субкультура такая, где обитают и чем занимаются её представители в Калуге. Она станет первой из цикла, посвящённому субкультурам популярным сегодня, или бывшими когда-то популярными в Калуге.

Начнем с того, что ролевики - это сообщество людей, которые занимаются ролевыми играми преимущественно живого действия. Частично это определение можно применить и к тем, кто предпочитает словесные и настольные ролевые игры, однако далеко не все участники одного движения входят в другое.

Ролевая игра представляет собой моделирование событий, происходящих в определённом мире в определённое время. Её участники отыгрывают собственных персонажей, руководствуясь при этом характером своей роли и внутренними убеждениями персонажа в рамках игровых реалий.
Такие игры неразрывно связаны с ролевым сообществом и другими движениями - историческое фехтование, исторический танец или песня, историческая реконструкция.

В Калуге ролевые игры начали своё развитие ещё в 80-х годах прошлого века, то есть на данный момент калужская история ролевиков насчитывает без малого 40 лет. У истоков развития стояли и клубы любителей фантастики, и комсомольско-пионерские отряды. Но толчок к качественно новому развитию этого движения в нашем городе дало открытие в 1992 году клуба ролевых игр «Эребор», которым руководит Юлия Владимировна ЛЕДЯКОВА, по профессии - педагог дополнительного образования.

- Как так получилось, что педагог дополнительного образования не только стал ролевиком, но даже открыл свой клуб?

-  В то время мы были очарованы сказками Толкина. Они настолько захватили меня и моих друзей, что мы решили открыть клуб и именно поэтому назвали его «Эребор». В толкиновском мире Средиземья это ключевой и очень важный географический пункт - окруженная степями Одинокая гора в основании которой жили гномы. На языке синдарин, придуманном специально для мира Средиземья, Одинокая гора звучит именно так – Эребор.

- Вы проводите ролевые игры только по миру Толкина?

- Нет, конечно. К примеру, недавно у нас прошла игра по мирам киберпанка, по произведениям Желязны, Моргана и Нила Геймана.

Есть у ролевиков и свой арго. Например, «швейная машинка» означает несколько коротких неамплитудных касаний мечом по корпусу игрока, а «снять хит» – это снятие одной жизни у игрока во время битвы (словарик самых интересных терминов – в конце статьи, - прим. авт.)
Калужских ролевиков учат не только фехтованию, но и игре на музыкальных инструментах. Благо фэнтезийные миры разных писателей изобилуют ими.

Долгое время главным аргументом противников ролевых игр было то, что, мол, дети погружаются в выдуманный мир и отрываются от реальности  настолько, что у них возникают проблемы.

- Я, как педагог, слежу за тем, чтобы после игр ребята возвращались в реальный мир, провожу с ними беседы, - говорит Ледякова. – Существует даже специальная процедура выхода игрока из роли, которая называется деролингом.

- Смотря на ребят из «Эребора», облачённых в красивые костюмы и держащих реалистичное оружие в руках, хочется спросить: а откуда они берут атрибутику?

- Когда наш клуб только образовался, финансовых возможностей было мало, поэтому оружия делали из палок, костюмы были очень простыми: накинешь из шторки плащик, и ты эльф, наденешь капюшон – уже гном, - смеется Ледякова. – Сейчас же костюмы мы шьём, как правило, сами. Некоторое оружие тоже сами делаем, а некоторое – покупаем. Есть мастера, которые делают его. Так как ролевые игры зародились в России уже давно, сегодня таких мастеров предостаточно.

Как уже было сказано вначале, ролевые игры связаны и с другими движениями. Как следствие, один из учеников Ледяковой со временем образовал в Калуге клуб исторических танцев, который называется «Вихри времени». Многие из ролевиков принимают участие не только в играх на основе фэнтезийных миров Толкина, Желязны и других, но и участвуют в исторических реконструкциях.

В ходе подготовки статьи о ролевом движении, мы не могли не задать и банальный вопрос: «Что надо, чтобы стать ролевиком?»

- Чёткого отбора не существует, главное – желание и энтузиазм, - говорит Юлия Владимировна. - Правда, в нашем клубе есть ограничения по возрасту: в него принимаются молодые люди с 12 до 28 лет.

Собирается «Эребор» на базе детско-подросткового клуба «Вятичи» на ул. Суворова, 116. Присоединиться к нему может любой желающий.

В следующих публикациях мы расскажем о том, как появились в Калуге, развивались и что представляют собой сегодня такие субкультуры, как аниме, байкеры, металлисты и т.п.

Анекдоты в тему

Приходит тёмный эльф в костел на исповедь и говорит священнику:
- Падре, я согрешил.
- В чем заключается грех, сын мой?
- Я обманул гнома...
Падре после короткого раздумья:
- Это не грех, сын мой. Это чудо!

Орк стрижет эльфа.
- Эльф, тебе уши нужны?
- Конечно.
- На, держи!

Почему эльфы метко стреляют, а орки - нет?  Потому что Эльф, когда стреляет, то учитывает поправки на ветер, дождь, расстояние и высоту. А орк делает то же самое, но постоянно забывает учитывать поправки на пиво и водку.

Средиземье. Ночное нападение орков на лагерь эльфов. Полный бардак. Крики. Суета. Из одной палатки выскакивает голая эльфийка с луком наперевес.
Пара орков стоит и задумчиво смотрит на неё.
Эльфийка:
- Что уставились? Голых эльфиек никогда не видели?!
Один из орков:
- Да нам просто интересно, откуда ты стрелы доставать будешь?

Хотите стать героем одной из публикаций о субкультурах в Калуге? Есть что самому рассказать о них или можете посоветовать матёрого эксперта?  Готовы поделиться фото-, видеоматериалами или яркими воспоминаниями? Пишите и присылайте свои материалы на: sub@kp.kaluga.ru! Давайте записывать историю Калуги вместе!


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Тэги: общество
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