Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 24 октября
$ 65.31 0.00
74.86 0.51
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Бастрыкин поручил разобраться с домами в Боровске

24.10.2018 10:48 5 935 Дмитрий Ивьев
Бастрыкин поручил разобраться с домами в Боровске

Председатель Следственного комитета России Александр БАСТРЫКИН во вторник, 23 октября, поручил организовать проведение проверки по факту сноса исторических построек в центре Боровска.

- В ходе проверки будут проверены тщательным образом доводы граждан, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

24 октября в следственном отделе по Боровскому району пройдёт приём неравнодушных жителей города и представителей общественности по вопросу сноса домов в историческом центре Боровска. Прием начнётся в 17:30 на Калужской, 49.

Фото: Елена ФРАНЦУЗОВА.

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу сноса старых домов? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: общество александр бастрыкин боровск
Еще новости из рубрики «Общество»

Под «куполом» предложили устроить кусочек Турции 24.10.2018 14:45

Средняя зарплата превысила 43 тысячи рублей 24.10.2018 12:42

Вакцины нет: почему детям перестали делать прививки от гриппа 24.10.2018 10:19

Великий передел сакрального пространства: как понимать конфликт РПЦ с Константинополем 23.10.2018 21:30

Обзор недели: игры церковных престолов 23.10.2018 21:30


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 24 октября, 18:00
Программа, посвященная 100-летию образования ВЛКСМ
Обнинск
сб 27 октября, 15:00
Бесплатный мастер-класс по фигурному катанию
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
ср 31 октября, 19:00
Хэллоуин на катке
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 30 ноября, 10:00
Выставка «Мой любимый Полотняный»
п. Полотняный Завод, музей
пн 31 декабря, 18:30
Выставка «Ремесло из прошлого»
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

ср 24 октября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
чт 25 октября, 19:00
«МультиКосмос»
Филармония
сб 27 октября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 27 октября, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров

Концерты

ср 24 октября, 19:00
Жанна Бичевская
Филармония
пт 26 октября, 19:00
Сергей Лазарев в Калуге НОВОЕ ШОУ «N TOUR»
Филармония
ср 24 октября, 19:00
Otto Dix
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 26 октября, 19:00
"Хоровые зарисовки современного города"
Дом музыки

Кино

Тайна магазина игрушек
Веном
Без меня
Человек на Луне
Новости компаний

«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Малоярославце

Калужане потратили по миллиону минут мобильной связи от «Ростелекома»

Телеметрия от «Ростелекома» принесла в дома Обнинска комфорт, а в семьи – экономию

«Ростелеком» предложил общаться нон-стоп

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 Вчера 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Новости партнеров

CRM-система как фактор роста бизнеса

К чему снится сауна: толкование сна по сонникам

Как выбрать подходящую микроволновую печь. Поможет промокод Техпорт

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.