Бастрыкин поручил разобраться с домами в Боровске

Председатель Следственного комитета России Александр БАСТРЫКИН во вторник, 23 октября, поручил организовать проведение проверки по факту сноса исторических построек в центре Боровска.
- В ходе проверки будут проверены тщательным образом доводы граждан, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.
24 октября в следственном отделе по Боровскому району пройдёт приём неравнодушных жителей города и представителей общественности по вопросу сноса домов в историческом центре Боровска. Прием начнётся в 17:30 на Калужской, 49.
Фото: Елена ФРАНЦУЗОВА.
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