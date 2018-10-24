Бастрыкин поручил разобраться с домами в Боровске

Председатель Следственного комитета России Александр БАСТРЫКИН во вторник, 23 октября, поручил организовать проведение проверки по факту сноса исторических построек в центре Боровска.

- В ходе проверки будут проверены тщательным образом доводы граждан, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

24 октября в следственном отделе по Боровскому району пройдёт приём неравнодушных жителей города и представителей общественности по вопросу сноса домов в историческом центре Боровска. Прием начнётся в 17:30 на Калужской, 49.

Фото: Елена ФРАНЦУЗОВА.

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу сноса старых домов? Пишите в комментариях!