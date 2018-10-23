Великий передел сакрального пространства: как понимать конфликт РПЦ с Константинополем

Раскол в мировом православии – топовая тема прошедшей недели. На неискушенных телезрителей и читателей газет и сайтов обрушился поток экзотических слов: «томос», «автокефалия», «диптих», «литургическое поминовение». Разбираемся, что же это всё значит?

На выездном заседании в Минске синод Русской православной церкви Московского патриархата (далее - РПЦ МП) объявил о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Это стало ответом на принятое 11 октября решение Константинопольского синода об отмене действия грамоты 1686 года о передаче Киевской митрополии в управление Моковского патриарха. Не поделили сакральное пространство Украины.

И что это значит?

Прежде всего, раскол – иллюстрация того, насколько соответствует реальности постоянно звучащее из уст церковных спикеров утверждение, что «церковь вне политики». После описываемых событий мало у кого остались сомнения, что политический расклад формирует расклад церковный. Но обо всём по порядку.

1686 год

Роман с таким названием Оруэлл не написал, но его сейчас пишут для нас российские СМИ. Больше-то нас развлечь им, видимо, нечем.

Что же было в дремучем 1686 году и почему оно так важно для современных игр церковных престолов?

А была Соборная грамота Константинопольского патриарха о передаче принадлежавшей ему Киевской митрополии в ведение патриарха Московского. Нынешние споры о 1686 годе сводятся к вопросу о характере передачи – передавался ли «объект» в собственность, в бессрочную аренду или во временное управление.

Обязательное условие передачи, специально оговоренное в грамоте, – возношение на богослужениях в Киевской митрополии первым имени Вселенского патриарха (таков официальный титул главы Константинопольской Церкви). А Московского патриарха – вторым. В переводе с ритуального языка на человеческий это означает, что Константинопольский патриархат передал Киевскую митрополию Московскому отнюдь не в собственность.

В архаичном сознании провозглашение имени – символ не просто присутствия именуемого, но его власти. Сама формула литургического, то есть совершаемого за богослужением, поминовения – наглядное тому свидетельство: «Великого господина и отца нашего имярек». Великим господином для Киевской митрополии, согласно грамоте 1868 года, оставался, таким образом, Константинопольский патриарх. А невеликим просто господином – Московский. Последнему отводилась роль только наместника, управляющего, но не хозяина.

Впрочем, обязательное де-юре условие о возношении имени заморского патриарха в ставшей «нашей» Киевской митрополии никогда де-факто не соблюдалось. Простодушные «москвичи» решили, что перехитрили «византийцев», и на том успокоились. А вскоре и вовсе забыли про какие бы то ни было условия: мол, сколько себя помним, мы тут всегда господствовали и отцовствовали, причём здесь какие-то греки? Даже летописи свои запамятовали, а в них ведь сказано: «Греки лукавы суть».

А вот «лукавые греки» в амнезию не впали: про обязательное условие помнили, про его несоблюдение «москвичами» знали. Но голоса не возвышали. До поры до времени.

Текущие политика и экономика диктовали тогда свою повестку. Россия была сильна и влиятельна, к спасающимся под гнетом басурман единоверцам – щедра и милостива (после падения Византийской империи в середине XV века Константинопольский патриархат оказался под властью турецких султанов).

Тревожные звоночки-напоминания из Константинополя-Стамбула зазвучали, когда сильной и щедрой Российской империи уже не стало, а на её месте возникло враждебное к религии советское государство – в начале 20-х годов прошлого века. Потом – в другом контексте и по другому поводу – в середине 90-х.

Но в РПЦ МП тревожных звоночков не расслышали. Либо расслышать не захотели, либо просто не умели.

Кто тут отец и мать, а кто отчим и мачеха?

Теперь греки решили, что подходящий момент всё объявить прямо, без восточных хитросплетенных словесных узоров, наконец, наступил. И сделали это в своем синодальном решении, согласно которому в Киевской митрополии за богослужением необходимо возносить имя Константинопольского патриарха. Он для киевлян – настоящий родной отец, а Константинопольская Церковь – настоящая родная мать для Киевской. А Московский патриарх как и Русская Церковь – отец и мать, стало быть, ненастоящие. Приглашенные няни, которых попросили временно понянчиться с дитём, а они его усыновили. Незаконно.

В РПЦ МП с такой трактовкой не согласны. Отзыв грамоты 1686 – антиканонический акт, говорят там. Дитё нам уже как своё, родное. Греческие же отец и мать три с половиной века где-то пропадали – значит, лишились родительских прав по сроку давности. Мы – настоящие родители.

Самый статусный патриарх

Патриарх РПЦ МП Кирилл – самый статусный патриарх в мире. Но только по определенным понятиям – как глава самой многочисленной и самой доходной Церкви. По церковным же правилам самый статусный патриарх – Константинопольский Варфоломей. Он первый в диптихе – официальном списке церковных авторитетов. Патриарх Московский – только пятый. Потому что в приоритете – древность и традиция, а не численность паствы и доходы.

Первенство Вселенского патриарха – первенство чести. Он – не епископ над епископами, как Римский Папа, а первый среди них. Своего рода модератор в совете директоров официального мирового православия.

У Вселенского патриарха есть право принимать решения по апелляциям обиженных братьев меньших, и право на новые миссионерские территории.

Резиденция Вселенского патриарха – в Стамбуле, бывшем Константинополе. Расположена она в единственно сохранившемся там греческом квартале Фанар, но к Константинопольскому патриархату относятся и Северная Греция, и ряд греческих островов (Крит, например), и полуостров Афон, монашеская республика с широкой автономией.

А главное, ему принадлежит практически вся греческая диаспора Европы и Северной Америки, отнюдь не бедная и не без влияния. Вторая официальная резиденция патриарха – в швейцарском Шамбези. Есть под началом Вселенского патриарха и русский экзархат – со знаменитым парижским институтом и его широко известными профессорами в бэкграунде – писателем Сергеем Булгаковым, философом Василием Зеньковским, богословом Антоном Карташевым и т.п.

Томос и автокефалия

Томос – это не имя, имя – Томас. А томос – «кусок» в переводе с греческого. В смысле часть чего-то бОльшего. Слово «том» (который из собрания сочинений) – родом оттуда.

Применительно к нынешнему конфликту церковных престолов томос – это документ, предоставляющий бывшей части большой организации право на законное отделение и самоуправление. Своего рода ярлык на самостоятельное княжение. Самоуправляемая Церковь – это и есть Церковь автокефальная. Автокефалия – буквально «самовозглавление».

Весь нынешний сыр-бор из-за того, что Константинопольский патриархат намерен издать томос об автокефалии Украинской Церкви, которую, по древнему праву, считает своим вассалом, переданным до времени в оперативное управление другому сюзерену.

А РПЦ МП считает территорию Украины своей – ветхое, мол, давно прошло, теперь всё новое. Действия Константинополя в таком случае – рейдерский захват.

Здесь стоит учесть и еще более всё запутывающее обстоятельство: на Украине крупных официальных православных Церкви целых три – УПЦ МП (Московский патриархат), УПЦ КП (Киевский патриархат) и УАПЦ (самопровозглашенная автокефалия). Две последние из них РПЦ МП считает раскольническими, а вот Константинополь теперь официально объявил об их полном церковном признании и снял с лидера УПЦ КП Филарета (Денисенко), бывшего члена синода РПЦ МП, наложенную на него собором РПЦ МП анафему.

А нам оно зачем?

Как видите, в этой игре престолов ребусы и головоломки намного круче, чем в одноименном сериале. И ладно бы их гадали только профессионалы или хотя бы любители. А то ведь и журналисты государственных СМИ подключились. И за что это все мирным гражданам Российской Федерации?

И, главное, зачем в этих играх участвовать нашему светскому государству? Отдачи-то со стороны РПЦ МП все равно никакой. Одни только откровенно фантастические обещания все скрепить скрепой церковности и склеить клеем духовности.

Но ведь видим же: ничего не скрепляется и ничего не клеится. А и без того пошатнувшемуся рейтингу власти от церковных креативщиков только дополнительный урон.

Ну да ладно. Возвращаемся от лирики к теме.

Прогнозы

Томос об автокефалии Украина из рук Константинопольского патриарха, скорее всего, получит. Всё сейчас тому подтверждение. И решительное намерение Варфоломея томос дать, и не менее решительное желание киевских властей получению томоса содействовать, и решительное дипломатическое бессилие патриарха Кирилла и его команды этому воспрепятствовать.

Вот и остается синоду РПЦ МП только одно – рвать отношения и грозить. К большому неудовольствию значительной части собственного духовенства и паствы, отвечающей на раскол уже не только гулким ропотом в соцсетях, но и открытыми дерзкими обращениями на имя Его Святейшества.

А ведь в руководстве самой РПЦ МП пусть тихо, но звучали голоса в пользу альтернативного сценария: если мы сегодня не предоставим автокефалию Украинской Церкви сами, завтра это сделают архиереи НАТО. По слухам, этой позиции придерживался влиятельный митрополит Тихон (Шевкунов), имеющий репутацию «духовника президента». Не прислушались, пожалели томоса для украинских братьев-единоверцев, постыдились превратиться из первой по численности православной Церкви во вторую…

Еще одна неприятная неожиданность для наших простодушных церковников – границы Киевской митрополии 1686 года. Территория современной Украины – это только ее часть. А в переданную тогда во временное управление Московского патриархата Киевскую митрополию входили и Беларусь, и Литва, и Польша, и даже западные окраины РФ. Не чужая для патриарха Кирилла Смоленская область, например.

А кроме территорий бывшей Киевской митрополии есть ведь еще Молдова, в которой сателлит Константинополя Румынский патриархат все теснит и теснит Московский. Есть ещё Латвия, Азербайджан, государства Средней Азии, в которых православные ниши заняты епархиями и экзархатами РПЦ МП.

Дурной пример, как известно, заразителен. Не придет ли руководству этих стран в голову создать с помощью того же Варфоломея или его преемника собственные православные автокефалии? Пусть небольшие, но свои собственные?

Так что сериал «парад автокефалий» обещает быть длинным. Черновик сценария для него лукавые греки набросали ещё в 1686 году, а вот команда «Мотор!» дана на недавнем заседании минского синода РПЦ МП.

И у этого заседания из-за недальновидности режиссера Гундяева теперь есть все шансы войти в историю как church version Беловежской Пущи.

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