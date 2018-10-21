«Орбиты планет» установят между музеем космонавтики и ИКЦ

Заседание архитектурного совета при губернаторе Калужской области прошло в минувшую пятницу. Участники встречи одобрили концепцию проекта благоустройства территории музея истории космонавтики, разработанную скульптором Вадимом КОСМАЧЕВЫМ.
- Место для установки скульптурной композиции под рабочим названием «Орбиты планет» выбрано таким образом, чтобы создать поле притяжения внутри пространства и стать связующим элементом между всеми архитектурными и экспозиционными компонентами среды, - сообщает пресс-служба правительства. - Скульптура визуально и пластически соединит ГМИК им. К.Э. Циолковского и Инновационный культурный центр. По перпендикулярной оси она связывает парк с панорамой на водохранилище. Структура разработана так, чтобы идеально гармонировать с архитектурными формами музея, отвечая, в то же время, масштабу открытого пространства.
Глава региона Анатолий АРТАМОНОВ назвал сильной стороной проекта сохранение открытого уникального пространства перед зданием музея, разработанного архитекторами в конце 60-х годов прошлого века.
Члены архитектурного совета одобрили концепцию.
Вадим Иванович Космачёв родился в 1938 в Калуге. 4 ноября советскому, а впоследствии австрийскому и немецкому скульптору, графику и живописцу исполнится 80 лет. Скульптуры Космачева стоят в Граце, Рице, Кёльне, Майнце и Мюнстере.
|
Как дети увидели «северное сияние» в кабинете химии 20.10.2018 21:30
Храмы, которые мы потеряли 19.10.2018 21:30
В армию или в цирк? 19.10.2018 21:30
Прощание с Константином Ивановым состоится 22 октября 19.10.2018 14:21
Соболезнования в связи со смертью Константина Иванова 19.10.2018 11:32
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: