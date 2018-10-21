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«Орбиты планет» установят между музеем космонавтики и ИКЦ

21.10.2018 16:20 1 228 Дмитрий Ивьев
«Орбиты планет» установят между музеем космонавтики и ИКЦ

Заседание архитектурного совета при губернаторе Калужской области прошло в минувшую пятницу. Участники встречи одобрили концепцию проекта благоустройства территории музея истории космонавтики, разработанную скульптором Вадимом КОСМАЧЕВЫМ.

- Место для установки скульптурной композиции под рабочим названием «Орбиты планет» выбрано таким образом, чтобы создать поле притяжения внутри пространства и стать связующим элементом между всеми архитектурными и экспозиционными компонентами среды, - сообщает пресс-служба правительства. - Скульптура визуально и пластически соединит ГМИК им. К.Э. Циолковского и Инновационный культурный центр. По перпендикулярной оси она связывает парк с панорамой на водохранилище. Структура разработана так, чтобы идеально гармонировать с архитектурными формами музея, отвечая, в то же время, масштабу открытого пространства.

Глава региона Анатолий АРТАМОНОВ назвал сильной стороной проекта сохранение открытого уникального пространства перед зданием музея, разработанного архитекторами в конце 60-х годов прошлого века. 

Члены архитектурного совета одобрили концепцию. 

Вадим Иванович Космачёв родился в 1938 в Калуге. 4 ноября советскому, а впоследствии австрийскому и немецкому скульптору, графику и живописцу исполнится 80 лет. Скульптуры Космачева стоят в Граце, Рице, Кёльне, Майнце и Мюнстере.


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Тэги: общество
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