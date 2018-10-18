Землю под отель в центре Калуги превратили в свалку

Новая свалка неожиданно образовалась в Калуге на улице Набережной недалеко от Гагаринского моста. С жалобой в редакцию нашего издания 17 октября обратились жители окрестных улиц.
Участок в 5 тысяч квадратных метров между Гагаринской развязкой, улицей Набережной, 1-м Берендяковским переулком и улицей 3-5 Июля уже много лет пустует за металлическим забором. Согласно данным публичной кадастровой карты, земля предназначена для строительства отеля международного класса. Однако планы о гостинице разбились кризисными волнами.
Несколько месяцев назад за участок снова взялись.
- Приехали, начали тут всё огораживать, - рассказала нам местная жительница Татьяна Семёновна. - Что здесь будет, спрашиваем. Здесь будет всё красиво, отвечают, мы очень крупная строительная организация и сделаем здесь стоянку техники, которая будет производить уборку города.
Но в результате по соседству с жилыми домами появилась свалка.
- Это ужас, что творится, приезжают и днём и ночью! – говорит женщина. - Приезжает пылесос с листвой и все тут вываливает, понасыпал тут всё. Когда жара была в августе, стоял запах раскалённого асфальта.
Когда мы делали эти снимки, к въезду на территорию подъехал очередной грузовик. Однако, судя по всему, водитель заметил фотографа и решил поехать дальше.
Информацию о свалке мы направили в городскую управу. В четверг, 18 октября, специалисты Управления городского хозяйства собираются выехать на место. Позже чиновники пообещали прокомментировать ситуацию.
Фото: Наталья ЧААДАЕВА.
Уважаемые читатели! Узнали, что где-то устроили свалку, замусорили природу? Снимайте безобразия на фото и видео и присылайте нам на ev@kp.kaluga.ru.
|
Память погибших в Керчи почтят в Калуге и Обнинске 18.10.2018 12:27
Фотонастроение: «Беззаботные дни» 18.10.2018 09:13
Агрономы со школьной скамьи 17.10.2018 21:30
Новый стандарт защиты семян кукурузы! 17.10.2018 09:00
Не дух, а плоть растлилась в наши дни 16.10.2018 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: