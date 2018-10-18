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Землю под отель в центре Калуги превратили в свалку

18.10.2018 12:11 5 1553 Дмитрий Ивьев
Землю под отель в центре Калуги превратили в свалку

Новая свалка неожиданно образовалась в Калуге на улице Набережной недалеко от Гагаринского моста. С жалобой в редакцию нашего издания 17 октября обратились жители окрестных улиц.

Участок в 5 тысяч квадратных метров между Гагаринской развязкой, улицей Набережной, 1-м Берендяковским переулком и улицей 3-5 Июля уже много лет пустует за металлическим забором. Согласно данным публичной кадастровой карты, земля предназначена для строительства отеля международного класса. Однако планы о гостинице разбились кризисными волнами.

Несколько месяцев назад за участок снова взялись.

- Приехали, начали тут всё огораживать, - рассказала нам местная жительница Татьяна Семёновна. - Что здесь будет, спрашиваем. Здесь будет всё красиво, отвечают, мы очень крупная строительная организация и сделаем здесь стоянку техники, которая будет производить уборку города.

Но в результате по соседству с жилыми домами появилась свалка.

- Это ужас, что творится, приезжают и днём и ночью! – говорит женщина. - Приезжает пылесос с листвой и все тут вываливает, понасыпал тут всё. Когда жара была в августе, стоял запах раскалённого асфальта.

Когда мы делали эти снимки, к въезду на территорию подъехал очередной грузовик. Однако, судя по всему, водитель заметил фотографа и решил поехать дальше.

Информацию о свалке мы направили в городскую управу. В четверг, 18 октября, специалисты Управления городского хозяйства собираются выехать на место. Позже чиновники пообещали прокомментировать ситуацию.

Фото: Наталья ЧААДАЕВА.

Уважаемые читатели! Узнали, что где-то устроили свалку, замусорили природу? Снимайте безобразия на фото и видео и присылайте нам  на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: общество мусор
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