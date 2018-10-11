Юных калужан зовут к Максиму Галкину

В следующую субботу, 20 октября в Калуге пройдёт кастинг для шоу Первого канала «Лучше всех!». Принять в нём участие смогут дети в возрасте от 3 до 11 лет.

- Если ваш ребенок прекрасно танцует, разбирается в технике, знает все о попугаях, умеет читать задом наперед, печёт торты, рисует комиксы, ходит на руках, разбирается в физике, бьет чечетку и мастерски рисует на стенах, и при этом не прочь с удовольствием поболтать со взрослыми, приходите знакомиться, - говорится в сообщении организаторов. - Мы ждём детей с любыми талантами.

Кастинг пройдёт в Центре развития творчества детей и юношества «Созвездие» по адресу: ул. Телевизионная, д.14, кор.1. Запись по телефону: +79067053756. Участие во всём бесплатное.

Уважаемые читатели! А какие таланты есть у вас? Пишите в комментариях!