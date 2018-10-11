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Артамонов отправил около 50 СМС за победительницу шоу «Голос 60+»

11.10.2018 12:55 11 872 Елена Французова
Артамонов отправил около 50 СМС за победительницу шоу «Голос 60+»

В четверг, 11 октября, на совете по культуре и искусству при губернаторе Калужской области директор обнинского «Дворца культуры» Виталий ПИКАЛОВ предложил дать звание народной артистки России Лидии Музалёвой, победительнице шоу «Голос 60+».

- Я хочу поблагодарить всех, кто активно отправлял СМС-ки, действительно, на последних секундах решалась судьба первого места. Нет Анатолия Дмитриевича, к сожалению, - заявил Пикалов, когда глава региона покинул заседание. - Но надо сказать, что он около 50 СМС послал. И он был инициатором когда-то выдвижения Лидии Михайловны на звание заслуженной артистки России. Она готова выступить в каждом районом центре, но нужен транспорт! Имея такую популярность на Родине, в России, мы хотим выдвинуть её на звание народной артистки. Она этого заслуживает.  

Члены совета поддержали инициативу Пикалова, а также пообещали найти для артистки транспорт.

Заместитель губернатор Руслан СМОЛЕНСКИЙ признался, что ему грустно от того, что восторженная шумиха вокруг Музалёвой поднялась только после эфиров на Первом. Чиновник заявил, что Музалёва всегда восхищала его своим голосом, что она когда-то училась у самой Руслановой.

— Я не смотрел шоу «Голос 60+», я не голосовал. 18 лет в моей семье не смотрят телевизор, - признался Смоленский. - Мне кажется, нам надо меньше поддаваться трендам. Надо ориентировать молодежь на настоящую культуру, а не на шоу.

Смоленский отметил, что если на Первом канале выйдет программа про театр, которую будет вести директор Калужского драмтеатра Анатолий Кривовичев, то завтра ему захотят поставить памятник.

Уважаемые читатели! А вы смотрите телевизор? Какие передачи предпочитаете? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество анатолий артамонов лидия музалева руслан смоленский виталий пикалов
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