Калужские врачи впервые провели удаление узла щитовидной железы лазером

Врачи калужской Клиники Боли впервые в нашем городе удалили узел щитовидной железы лазером. Операцию провели хирурги А.В. Городнов и Е.Г. Федоров.
В Клинику Боли обратился пациент 57 лет, у которого в 2017 году был выявлен узел щитовидный железы размером 3х2 см. Биопсия злокачественных клеток не выявила. Диагноз, который установил врач-эндокринолог - узловой зоб, эутиреоз. Пациента беспокоили неприятные ощущения в области шеи и косметический дефект.
Операция проводилась амбулаторно, под местной анестезией. По словам пациента, неприятные ощущения во время манипуляции были минимальными. Через 3 месяца планируется провести УЗИ-контроль для предварительной оценки результата.
Метод разработали российские ученые, немного опередив итальянских коллег. Он 20 лет успешно применяется для лечения заболеваний щитовидной железы в России и за рубежом. В ряде случаев это эффективная и щадящая альтернатива открытому оперативному вмешательству.
Радует тот факт, что в Калугу постепенно приходят высокотехнологичные, эффективные и малотравматичные методы лечения щитовидной железы. Своевременное выявление заболеваний - это возможность вылечить пациента в амбулаторных условиях при помощи щадащей безболезненной манипуляции.
Лазерная деструкция узлов щитовидной железы рекомендуется при единичных, преимущественно твердых (не жидкостных) узлах размером до 4 см, если подтвержден доброкачественный характер новообразований. Чтобы устранить крупные узлы (3-4 см), может потребоваться несколько процедур.
Есть и противопоказания: продолжительный, стойкий гипер- или гипотиреоз, более трех пораженных участков на щитовидной железе, размер узлов более 4 см, нарушения в работе кровеносной системы, психические заболевания, любые острые заболевания и ряд хронических.
Суть методики заключается в следующем. Хирург обезболивает место пункции анестетиком, после чего под контролем УЗИ производит пункцию узла и через пункционную иглу вводит светодиод. Лазерный пучок нагревает узел, вызывая его разрушение. Вмешательство очень точное: лазерный импульс воздействует только на пораженные ткани, близлежащие органы при этом не затрагиваются. Процедура занимает от 20 минут до часа, в зависимости от размеров, строения и количества узлов. После вмешательства нет необходимости в стационарном наблюдении за пациентом, восстановление происходит очень быстро, послеоперационных шрамов не остается.
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