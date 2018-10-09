Репостное право, молитвенность, тишина

В среду, 10 октября, выходит очередной номер «Калужского перекрестка», и традиционно мы будем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Начнем знакомить вас с новым номером газеты с наших постоянных рубрик: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели».

В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ знакомит читателей с самыми интересными событиями прошлой недели. Во второй рубрике фотограф Яна СЕРГЕЕНКОВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей Зайцев: На прошедшей неделе Путин совершил целых три знаковых деяния. Во-первых, подписал законопроект о повышении пенсионного возраста, поставив в этой волнительной истории точку. Де-юре. Де-факто он сделал это в своём августовском телеобращении. «Прошу отнестись с пониманием…» Ну вы помните. Российские предпенсионеры облегчённо вздохнули. Всяко лучше, чем мучительная неопределённость.

Дело проведения пенсионной реформы далось власти нелегко. При ощутимом протесте россиян. Обращения, заявления, сборы подписей, даже — страшно сказать! — митинги… Массово митинговали и в нашей тихой, как кладбище, Калуге — несколько раз сказать своё решительное «нет» выходили по 100–300 человек.

Во-вторых, президент скоропостижно разжаловал губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко, отсидевшего два срока и мечтавшего было о третьем. Но не судьба. Нет воли Божией то есть.

Пока ещё не разжалованные губернаторы-«долгожители» нервно вжались в свои кресла.

Петербуржцы Полтавченко благодарны. Именно за то, что ничего не делал. Соблюл заповедь Гиппократа. Не навредил. Вёл себя тихо и молитвенно.

Не все губернаторы такие бездеятельные, увы.

В-третьих, Путин смягчил «экстремистские» статьи. Теперь экстремизм в соцсетях переводится из уголовного кодекса в административный. А бывшие уголовные дела «интернет-экстремистов» вменяются яко не бывшие.

И правда ведь. А то пугливые сетевые «хомячки» уже обречённо шутили: «От пользователя до экстремиста — один лайк»; «Не залогинишься — не согрешишь».

Большая часть этих дел проходила по ведомству РПЦ МП. Её адепты оскорблялись по-стахановски, с перевыполнением всех мыслимых планов. Теперь есть веские основания полагать, что оскорбляться они, по воле Путина, станут только слегка и в мягкой форме. Президент даровал им надежду всецело сосредоточиться на посте и молитве и вести себя, как Полтавченко. Тихо и молитвенно. И люди будут им благодарны.

Вот и наши парламентарии уже являют образ благочестия: «Госдума рассмотрит вопрос об обязательном чтении молитв в начале и в конце заседаний рабочих групп, — заявила РИАН возглавляющая думский комитет по контролю и регламенту Ольга Савастьянова».

Но неблагочестивый экс-депутат Дмитрий Гудков прокомментировал инициативу бывших коллег цинично: «Ну что вам сказать? Харе Кришна».

Полная Харе Кришна, я бы сказал...

Новости. Личный взгляд

Чем запомнилась прошедшая неделя фотографу Яне Сергеенковой. — В третий раз в нашем городе пройдёт конкурс «Миссис Калуга». Самую обаятельную и привлекательную выберут среди замужних мам. Почти из сотни претенденток по итогам кастинга было отобрано 13 участниц, но до финала дойдут только сильнейшие! Он запланирован на март 2019 года. Сейчас идёт работа над проектом. Для нас серьёзной победой становится то, что в процессе подготовки к конкурсу у девушек меняется в первую очередь отношение к самим себе. Они становятся увереннее, сильнее! Многие начинают заниматься активной социальной деятельностью, благотворительностью, что очень важно. Этот конкурс помогает калужанкам по-настоящему раскрыться. Видели бы вы, с каким восторгом мужья и дети следят за участницами! Как поддерживают и помогают готовиться! Это в самом деле дорогого стоит.

Победительница примет участие в национальном конкурсе красоты Missis World Russia. Традиционно калужанки на нём ярко себя проявляют — без титулов не остаются.

Конечно, для зрителей конкурса «Миссис Калуга-2019» мы подготовили сюрпризы. Наш город посетит много титулованных красавиц во главе с Анной Шпикельман, победительницей «Миссис Россия-2017».

А какие последних дней запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

13 октября. 95 лет назад в деревне Красная Слобода Воловского района Тульской области родился Василий Ефимович Панов (13.10.1923–09.06.1990). Герой Советского Союза (27.06.1945). С октября 1939 года жил в селе Троицкое нынешнего Жуковского района Калужской области. ­Похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

14 октября. 105 лет назад (1913) в Калуге открылся Учительский институт. 70 лет назад, в октябре 1948 года, был преобразован в Педагогический институт. С 1994 года — Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского. В 1998 году в связи с 50-летием университета был открыт Музей истории КГПУ им. К. Э. Циолковского. Здесь собраны уникальные документы и экспонаты об истории учительского дела в Калужском крае с 1786 года до наших дней.

15 октября. 105 лет назад в деревне Авдеевка Жиздринского района родился Андрей Яковлевич Власов (15.10.1913–10.06.1982). Герой Советского Союза (31.05.1945). Похоронен на воинском кладбище в городе Томске.

15 октября. 85 лет назад в селе Ильинское Калужской области родился Валентин Михайлович Ермаков (15.10.1933). Писатель, член Союза писателей России, почётный гражданин города Малоярославца.

16 октября. 100 лет назад родился Александр Петрович Бекасов (16.10.1913–10.07.2003). В 1957 году работал главным редактором областной газеты «Знамя», в 1959-м стал первым председателем созданного Калужского областного отделения ­Союза журналистов СССР. Талантливый журналист оставил свой след, воспитав плеяду молодых газетчиков.

По материалам областной библиотеки им. В. Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!