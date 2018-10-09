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Максим Акимов переведет всех россиян на электронные паспорта

09.10.2018 16:43 4 564 Дмитрий Ивьев
Максим Акимов переведет всех россиян на электронные паспорта

В 2021 году в России должен начаться постепенный перевод граждан на электронные паспорта. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщила 9 октября газета «Ведомости».

Электронные паспорта должны в конечном итоге полностью заменить бумажный вариант документа. Как отмечают в правительстве, он может быть изготовлен в виде пластиковой карточки с электронным чипом. Обсуждение проекта по введению электронных паспортов проходило на двух совещаниях в правительстве: первое из них было проведено 14 сентября под председательством зампреда правительства по цифровой экономике и бывшего мэра Калуги Максима Акимова, второе — 17 сентября под председательством премьера Дмитрия Медведева.

Со ссылкой на одного из участников обсуждения в правительстве «Ведомости» пишут, что на этот чип будет записана не только та информация, которая сейчас присутствует в паспорте. Речь идет об объединении в одном документе еще и СНИЛС, водительских прав и прочих личных данных. Параллельно с этим должен быть создан единый реестр данных всех граждан России, утверждает источник.

По словам пресс-секретаря председателя правительства Олега Осипова, разработкой законопроекта об электронном паспорте займутся Минэкономразвития и автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика». Соответствующее поручение уже дал зампред правительства по цифровой экономике Максим Акимов.

По данным «Ведомостей», стоимость реформы по переводу россиян на электронные паспорта может составлять 114,4 млрд руб. до 2024 года. Возместить эту сумму для бюджета планируется за счет госпошлины на получение нового документа.

Уважаемые читатели! А какие ещё функции можно было бы включить в электронный паспорт? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество максим акимов
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