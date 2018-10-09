Рейтинг зарплат по городам: на каком месте оказалась Калуга

Калуга оказалась на 49 месте из 100 российских городов по соотношению средней зарплаты и стоимости потребительского набора. Такие данные в понедельник, 8 октября, опубликовало агентство «РИА Рейтинг».
Средние зарплаты рассчитаны на основе статистики за январь-июнь 2018 года. А стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 кв.м. Он включает 112 товаров и услуг. Среди них продукты питания, одежда, промтовары, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также различные услуги, в том числе ЖКХ. Объём потребления определён, исходя из рациональных норм.
В Калуге за среднюю месячную зарплату в 37 220 рублей можно купить 2 потребительских набора. Такое же количество товаров и услуги, например, в Туле обойдётся в 35 750 рублей, в Петрозаводске – в 39 330 рублей, в Улан-Удэ – в 35 650 рублей.
Лучше всего в России зарплата и цены соотносятся в Южно-Сахалинске (3,58 потребительского набора за 81 700 рублей), Салехарде (3,55 – за 90 540) и Сургуте (3,2 – за 72 260). Москва оказалась на пятом месте – 2,97 набора за 71 770 рублей.
На последних местах в первой сотне остались Черкесск (1,48 набора – за 25 200 рублей), Севастополь (1,41 – за 25 700) и Шахты (1,32 – за 24 910).
Уважаемые читатели! А на что вам хватает вашей зарплаты? Расскажите в комментариях!
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