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Калужскую улицу превратили в новый рынок

08.10.2018 11:57 3 3205 Дмитрий Ивьев
Калужскую улицу превратили в новый рынок

В субботу, 6 октября, на улице Чебышева в Калуге прошла первая сельскохозяйственная ярмарка. Раньше подобные мероприятия устраивали рядом с Гостиными рядами, а прошлой осенью - на Грабцевском шоссе.

Торговля у Гостиных рядов нравилась не всем. Поступало много жалоб на пробки и антисанитарию. И городские власти нашли новое место – тихую улочку между Театральной и Достоевского. В обычные дни она представляет из себя, скорее, парковку, но в ночь перед ярмаркой все машины оттуда убрали.

Въезд на Чебышева закрыли с помощью грузовиков. Вид со стороны улицы Театральной.

Вид с улицы Достоевского.

Въезд на Чебышева с обеих сторон закрыли более надежным способом, чем знак «кирпич» - там просто поставили по грузовику. Рядом дежурили сотрудники ГИБДД.

В обычные дни улочка выглядит так...

... но 6 октября было гораздо многолюднее.

Коммунальщики недавно латали здесь трубы. Разрытия к ярмарке присыпали щебёнкой.

А фасад церкви Владимира равноапостольного продолжает обрушаться.

Вдоль всей 200-метровой улицы расположились торговые палатки. Набор товаров традиционный: сырое мясо, копчености, рыба, молочные продукты, сладости, мыло, саженцы. Всё при этом лежало на открытом воздухе. Холодильники не были предусмотрены форматом торговли.

Два биотуалета поставили в нескольких десятках метров от палаток.

Киношники, снимающие в этой части города очередной сериал, временно переставили свой транспорт с Чебышева на улицу Дарвина.

Покупателей для субботнего утра было довольно много. Почти у каждой торговой точки всегда наблюдалось по одному-два человека. Впрочем, раньше на Старом Торге людей было в разы больше. Видимо, сейчас многие потенциальные посетители ярмарки просто не знали о мероприятии.

Следующие торговые дни на Чебышева назначены на 20 октября, 3 и 17 ноября, 1, 15 и 29 декабря.

Фото автора.


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Тэги: фоторепортаж общество
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