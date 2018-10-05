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Розничная сеть «Магнит» в День учителя награждает лидеров народного рейтинга

05.10.2018 09:30 0 437
Розничная сеть «Магнит» в День учителя награждает лидеров народного рейтинга

В День учителя представители компании «Магнит» поздравили педагогический коллектив школы № 12 из Калужской области. Преподавателям вручили сертификаты в магазины «Магнит Косметик», цветы и дипломы. Всего в рамках акции «Магнит Знаний!» будут награждены педагоги более чем из 60 средних общеобразовательных учреждений России.

Розничная сеть «Магнит» создает первый народный рейтинг школ. Уже более 250 тысяч россиян проголосовали за средние общеобразовательные учреждения. Участвовать в акции «Магнит знаний!» просто: совершаете покупки в магазинах сети, регистрируете чек на сайте http://magnitznaniy.ru, голосуете за то учреждение, которое является, на ваш взгляд, достойным награды.

Благодаря масштабному проекту каждый может сказать «спасибо» любимой школе. Компания выделит почти 13,5 миллионов рублей на развитие и благоустройство 67 школ-победителей, а покупатели могут ежедневно выигрывать различные призы. «Магнит» проводит акцию во всех регионах присутствия — от Москвы до Красноярска.

Участники уже успели отдать более 10 миллионов голосов, чтобы помочь родным школам вырваться в лидеры. Сейчас голосование выходит на финишную прямую. Розничная сеть проводит акцию «Магнит знаний!» с 22 августа 2018 года. Число просмотров портала https://www.magnitznaniy.ru уже составило более 3 миллионов. Результаты обновляются ежедневно: школы активно соревнуются за право стать народными фаворитами и получить средства для благоустройства. Голосование продлится
до 17 октября 2018 года.

 


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Тэги: общество магнит
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