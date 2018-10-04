Почему повышение НДС бьет по беднякам куда сильнее, чем по богатым

Повышение возраста выхода на пенсию затмило другое повышение – НДС. Обе меры предприняты государством в рамках насущнейшей для него задачи: излишки сырьевых доходов закончились – где взять денег? Принято считать, что ответ у российских властей всегда один: из карманов россиян.

В тени пенсионной реформы

Темы пенсионной реформы и повышения НДС стали стремительно раскручиваться с началом нового президентского срока.

В самом конце августа Путин поставил де факто точку в вопросе о возрасте выхода на пенсию. Хотя иные чистые души до последнего момента ждали, что гарант стукнет кулаком по столу, разгонит правительство и парламент, поставит на пенсионной реформе жирный крест. Но гарант был сдержан. Прошу отнестись с пониманием, сказал он, но с пенсией придется повременить.

На прошлой неделе Госдума полностью исполнила волю гаранта: повышение возраста выхода на пенсию – 65 лет для мужчин и 60 для женщин – проголосовано и принято де юре. Окончательно и бесповоротно.

Далось это власти нелегко. При ощутимом протесте россиян. Обращения, заявления, сборы подписей, митинги... Массово митинговали даже в тихой как кладбище Калуге – несколько раз сказать свое «нет» выходили по 100–300 человек.

А вот повышение НДС проскочило почти незамеченным. В пору отпусков, под пение хором «оле-оле-оле». Когда же отболели за футбол и проспались, закон о повышении НДС был уже практически готов. Все уже обсудили и решили.

Предложение о повышении НДС до 20% правительство официально выдвинуло в июне. Госдума одобрила уже в третьем чтении законопроект 24 июля. Большевицкими темпами.

«Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации... следующие изменения: в) в пункте 3 слова «18 процентов» заменить словами «20 процентов», — говорится теперь в тексте федерального закона.

Казалось бы, «поздно пить боржоми». Но люди до сих пор не берут в толк, что это за непонятный налог. И как его двухпроцентное повышение отразится на их доходах и расходах.

Коварные французы

Изобрели НДС в середине XX века на загнивающем Западе. «Это все придумал Черчилль». Не Черчилль, если быть точным, – коварные французы. Непосредственный творец НДС – Морис Лоре. Россияне должны узнать и запомнить славное имя этого достойного человека. В 1954 году он стал руководителем Дирекции по налогам, сборам и НДС Министерства экономики, финансов и промышленности Франции.

Первоначально НДС тестировался во французской колонии Кот-д’Ивуар. В цивилизованном мире принято все испытывать сначала на кроликах, не сразу же на собственных гражданах. Признав эксперимент успешным, французы ввели его у себя в 1958 году. А к 1972 году директивой Совета ЕЭС было предписано ввести НДС уже всем странам Европы. Россия приобщилась к этому достижению цивилизации в 1992 году.

Очень «хитрый» налог

Типовое определение НДС звучит замысловато.

Косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создается на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

При расшифровке получается, что в цепочке производства товара и его реализации НДС платит каждый, кто хоть как-то причастен к процессу. Производитель платит первым. Затем платит продавец – за себя и за производителя. Покупатель за всех троих.

Но производитель товара и его перепродавец платит процент лишь от той части стоимости, на которую он увеличивает цену. А конечный покупатель платит его сполна – за всех сразу.

Посмотрите на любой чек – в нем НДС выведен отдельной строкой. В качестве немаленькой прибавки к сумме купленного товара.

Налог на бедных

Так уже давно окрестили НДС беспокойные журналисты.

Чем большая часть заработка человека уходит на оплату НДС, тем меньше он сможет сэкономить и отложить на черный день.

Вот наглядный пример, предложенный экспертом-экономистом.

Возьмем двоих россиян: один получает 10 тысяч рублей в месяц – он бедный. Другой имеет доход в миллион рублей в месяц – он богат.

Предположим, миллионеру достаточно тратить «на жизнь» только половину своих доходов. Остальное он может отложить под проценты на счета, вложить в бизнес и т.п., чтобы богатеть и дальше. В среднем он оставит в магазинах 500 тысяч рублей. Из них – 100 тысяч составит НДС. Это 10% его дохода – десятая часть.

Бедному откладывать не из чего. Живет он от зарплаты до зарплаты и вынужден тратить «на жизнь» все. НДС с покупок бедного человека в абсолютных числах сравнительно небольшой – всего 2 тысячи. Но относительно доходов все иначе. Бедный отдаст государству по итогам месяца 20% своего дохода – пятую часть. То есть тяжесть НДС для него вдвое сильнее, чем для способного откладывать половину своих доходов богатого.

Это – в общем и целом. Есть еще множество частностей, также показывающих, что НДС – бремя бедных.

Аналогичное российскому повышение НДС было проведено семь лет назад в Великобритании, которая по уровню благосостояния и социальной защищенности граждан России совсем не аналог. НДС подняли с 17,5 до 20%. Расчетливые британцы тогда сразу же подсчитали, что самые бедные жители страны потеряли от реформы в два раза больше, чем самые богатые.

У экономистов для НДС есть специальный термин – «регрессивный налог». В отличие от прогрессивных налогов, когда богатые платят больший процент – по возрастающей, в зависимости от высоты уровня доходов, а бедные, соответственно, значительно меньший. Но такие буржуйские изыски определенно не для нас. У нас – торжество справедливости.

Слегка подсластить

Для утешения бедных существуют льготные ставки НДС на товары первой необходимости – на те, без которых не выжить. В России две льготных ставки – 10% и 0%. Но определение перечня товаров, которые можно купить по налоговым льготам, – всецело в руках правительства. Перечень этот не абсолютный. Сегодня правительство считает, что нельзя выжить без хлеба с маслом. Завтра сочтет, что только без хлеба. А послезавтра решит, что можно жить и на одной воде.

Майские указы

Официальная версия причины повышения НДС – благо и одно только благо россиян. На это благо нацелены так называемые «майские указы» Президента. А повышение НДС – средство по извлечению денег, требующихся правительству для достижения заложенного в указах блага граждан.

По расчетам Минфина, повышение налога на 2% за шесть лет принесет в бюджет около 2 триллионов рублей, необходимых для выполнения «майских указов» Владимира Путина.

Полное название президентского документа – «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Он содержит указание правительству о мерах для «прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны. Глава правительства Дмитрий Медведев оценил расходы на осуществление «прорыва» в 8 триллионов рублей.

Вот четверть уже и покрывается повышением НДС. Другая значительная часть – за счет пенсионной реформы. А еще на очереди - налог на самозанятых…

Для российского федерального бюджета НДС – один из самых доходных налогов. Это треть всех денег, которые поступают в государственную казну.

– Основными статьями дохода в государственный бюджет являются поступления от налога на добычу полезных ископаемых – 49% от общей суммы, НДС – 32%, налог на прибыль организаций – 8%, – комментирует ситуацию доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина СЕМЕНОВА. - Повышение НДС на 2% – это огромный оборот и большая нагрузка на бизнес.

Что день грядущий нам готовит

Что же будет при повышении НДС с 18 до 20%? Рост инфляции, конечно.

– Произойдет заметное повышение цен. В цепочке до конечной розницы участвует множество звеньев: производитель, импортер, оптовик, и каждый хочет подстраховаться и может поднять цены больше чем на 2%. Ожидается ускорение роста цен от 0,8–1%, так как НДС оплачивают все потребители. Исключение составляют только социально значимые товары – на них НДС не повышается, – продолжает Галина Семенова.

Так, к примеру, при конечной стоимости товара в 1000 рублей, с налогом 18% он в итоге стоит 1180 рублей. При повышении НДС, его стоимость составит уже 1200 рублей. Это – как минимум.

Согласно опросам, поднять цены планируют около 80% опрошенных российских компаний. И только 10% компаний решили за свой счет погасить эффект от повышения налога. Но, скорее всего, это они так только говорят. Другие 10% честно воздержались от ответа.

По словам министра финансов Антона Силуанова инфляция в 2019 гОДУ составит 4,5%. Это на 1,5% больше, чем ожидалось ранее – до принятия оперативных мер по изысканию средств на «майские указы». Минэкономразвития также ухудшило прогноз роста ВВП на следующий год: он должен составить лишь 1,4%. Вместо ранее ожидавшихся 2,2%.

При этом премьер-министр Дмитрий Медведев убеждает, что, несмотря на повышение ставки, льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены.

Медведеву уже давно все привыкли верить. Человек слова, сказал – сделает! И, вообще, позитивный человек.

Однако негативно настроенные эксперты прогнозируют повышение цен и на льготные товары.

– Даже если конечный товар – это продукты питания, которые облагаются по льготной ставке НДС, то издержки на их производство увеличатся, а значит, вырастет и цена, – делится своими соображениями член Экспертной экономической группы Александра СУСЛИНА.

«Не прячьте ваши денежки по банкам и углам»

Итак, на «большой прорыв» из «майских указов» Президента нужны большие деньги. Часть уже найдена – за счет повышения НДС и пенсионной реформы. Но этого мало, нужно еще денег. Где взять?

Сами мы, россияне, «в прорыв», по обычаю, не хотим. Того, что благ без жертв не бывает, понимать отказываемся. Но правительство заботится о нас. И как бы еще сейчас сделать нам плохо, ради того, чтобы когда-нибудь потом нам стало очень хорошо, оно обязательно придумает.

А между тем, известный и влиятельный политолог делится в «Фейсбуке» шуткой из личной переписки:

«Смотрел список Форбс, похоже, школа самбо в Ленинграде выпустила больше миллиардеров, чем Гарвадская школа бизнеса».

И после таких шуток, в каждой из которых, как известно, есть только доля шутки, сама собой напрашивается горькая ирония: ну и зачем нам нужен этот прогрессивный налог, когда есть привычные регрессивные меры?..

При подготовке статьи использованы материалы РБК, "Новой газеты", "Настоящего времени", arvest.ru.

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