Самозанятым предложено раскошелиться

На прошлой неделе в Госдуму внесен пакет законопроектов о введении особых налогов для самозанятых граждан. Инициаторы — группа депутатов от «Единой России» во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Если законопроекты будут приняты, эксперимент по установлению «специального налогового режима» начнется в четырех субъектах России — в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Опять мы — регион-лидер.

По замыслу законотворцев, экспериментировать придется 10 лет — с января следующего по декабрь 2028 года.

Облагодетельствованные жертвы

Краткое определение самозанятых звучит так: физические лица без права регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не имеющие работодателей и не привлекающие наемных работников, самостоятельно реализующие юридическим и физическим лицам товары, услуги, имущественные права и регулярно получающие за это денежные средства.

Переводя с бюрократического канцелярита на человеческий язык — это частники, работающие не на «дядю», а только на себя. Без отчетности перед государством и, соответственно, без уплаты в его пользу налогов. Не подконтрольные «сами по себе мальчики». И «девочки» тоже.

Таких людей в нашей стране много. И с каждым годом становится все больше. Это репетиторы, парикмахеры, массажисты, косметологи, няни, портные, разного рода «на все руки мастера», фрилансеры всех мастей — журналисты, писатели чужих диссертаций, дизайнеры, программисты, интернет-маркетологи и т.д. и т.п. Люди, которые не нуждаются ни в каких посредниках ни для создания товаров и услуг, ни для их реализации.

По статистике Министерства труда РФ, самозанятых в нашей стране — порядка 12 миллионов. Скорее всего, посчитали не всех.

«Ловцы человеков»

Государство всегда и во всем декларирует заботу — и одну только заботу — о гражданах. Декларации, как известно, всегда чего-то недоговаривают.

В думском законопроекте цель его также представлена радужно — легализовать почетный труд самозанятых и облегчить их нелегкую участь. Чтобы зарабатывать они могли больше, а спать — спокойнее.

Но между строк таких деклараций всегда просматриваются темноватые смыслы. В частных комментариях к законопроекту его творцы откровеннее и «межстрочных» смыслов почти не скрывают.

— Есть в России категория людей, которая как-то живет, на что-то существует, значит, у нее есть деньги. Но эти люди в бюджет не платят налогов. Бюджет нуждается в пополнении. Поэтому «выловить» будут пытаться всех. С этой целью и создается новый закон, — откровенничает один из членов комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

В условиях, когда «денег нет, но вы держитесь», в благие намерения исключительной заботы об интересах граждан верится с трудом. Денег у государства нет, и оно их — судя и по пенсионной реформе, и по повышению НДС, а теперь и по данному законопроекту — судорожно ищет. Денег нет, но есть «категория людей, которая как-то живет, на что-то существует, значит, у нее есть деньги». Были ваши, стали наши!

Когда мы говорим «у государства нет денег», мы же не должны представлять себе в качестве государства какую-нибудь платоновскую идею, существующую в запредельном идеальном мире. «Государство — это я», — говорил Людовик XIV. В нашем случае «государство — это мы». Точнее, они. Конкретные люди с конкретными интересами, целями и задачами. Для решения поставленных перед ними государственных задач денег не хватает. На свои собственные частные интересы, наверное, хватает. А на служебные — нет. (Хотя насколько четкая тут граница между своим и служебным — тоже вопрос.) «Поэтому «выловить» будут пытаться всех».

«Большой брат видит тебя»

Итак, всех «выловленных» предлагается обложить «специальным налогом». Ставка в размере 4% устанавливается для доходов, полученных от реализации услуг и товаров физическим лицам. В размере 6%, если клиенты самозанятых — юридические лица. Такой налоговый режим предполагается использовать для тех самозанятых, чей доход не превышает 2,4 млн. рублей в год. Это 200 тыс. рублей в месяц. Так и представляю себе няню или частного репетитора математики, гребущего эти сотни тысяч и миллионы.

Если доход выше 2,4 млн., разговор будет другим.

— На текущий момент глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин установил критерий, ниже которого государство пока не будет волноваться. Ключевое слово — «пока». А выше доходы будет проверять! Если самозанятый получает 2,4 миллиона в год и выше, налоговая служба задаст ему вопрос о происхождении этих денег. Налоговые органы с развитием новых технологий хорошо осведомлены о потоке денежных средств у населения, — комментирует законопроект адвокат Юлия Вербицкая.

«Колхоз — дело добровольное»

Главное — в него заманить. Не получится заманить, придется загонять.

В законопроекте самозанятые призываются начать регистрироваться добровольно. Предлагаются льготы. Выбравшие предложенный налоговый режим освобождаются от НДФЛ и НДС. В добровольном же порядке их уговаривают платить взносы на пенсионное страхование. Кроме того, им обещают налоговый вычет до 10 тысяч рублей.

Сдавайтесь сами, все равно ведь выловим! Не хотят сдаваться.

— Стоит объяснить, почему народ недоверчиво относится к подобным предложениям о самолегализации. Два года назад самозанятым предлагали легализоваться с условием, что налогами их облагать вовсе не будут. Озвучивалась благая цель — необходимость понимать, кто и как кормит себя в России самостоятельно. Но по прошествии полугода этих же людей правительство стало предлагать уже обложить налогами. Нет, к сожалению, и гарантий, что с 2020 года к самозанятым не будет применен налог в 13%, — продолжает откровенничать депутат Федоров.

Единожды солгав, как говорится…

Эта статья была опубликована в №39 газеты «Калужский объектив» от 28.09.2018.