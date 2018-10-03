Названы самые популярные имена детей в 2018 году

В Калужской области за девять месяцев 2018 года родилось 7935 малышей. За аналогичный период прошлого года было несколько больше – 8425, сообщает 3 октября Управление ЗАГС Калужской области.

Первое место в списке самых популярных имен для мальчиков принадлежит Артему. Этим именем названы 230 ребят. На втором месте оказалось имя Максим – 179, тройку лидеров замыкает Александр –169. В число самых частых имён этого года попали Михаил, Иван, Дмитрий, Кирилл, Матвей, Егор и Даниил.

Самым любимым женским именем по-прежнему остается Софья или София. Так были названы 262 девочки. На втором месте Мария – 138, на третьем Анастасия – 128. В первой десятке также значатся Варвара, Алиса, Полина, Дарья, Ксения, Арина и Василиса.

В число редких женских имён попали: Луиза, Забава, Сильвия, Алана, Эммилия, Венера, Настасья, Златослава, Эльза, Амалия, Патриция Любовь, Милада, Сюзанна, Лили, Устинья, Марфа, Любова, Лукерья и Стефания-Фернанда.

Среди необычных мужских имён оказались: Стефан, Гавриил, Серафим, Ефим, Доброслав, Севастьян, Прохор, Светозар, Лука-Ян, Фома, Златояр, Рафаэль, Варсонофий, Добрыня, Мстислав и Тихомир.

Уважаемые читатели! А как вы считаете, детей нужно называть стандартными именами или всё-таки стараться выбирать необычные? Пишите в комментариях!