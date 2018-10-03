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Крепостную стену предложили восстановить в Калуге

03.10.2018 07:10 0 115 Дмитрий Ивьев
Крепостную стену предложили восстановить в Калуге

Представители общественного совета при управлении по охране культурного наследия Калужской области в понедельник, 1 октября, встретились с городскими властями Калуги.

Одной из центральных тем обсуждения стала сохранность и обустройство Березуйского оврага.

По словам калужского краеведа Николая БРОКМИЛЛЕРА, краеведческое сообщество обеспокоено нынешним состоянием оврага, который называют «историческим сердцем Калуги». В знаковое место продолжают сбрасывать нечистоты, на дне оврага образуются стихийные свалки, склоны разрушаются оползнями, а русло ручья Березуя завалено мусором и упавшими деревьями.

– Хотелось бы сохранить Березуйский овраг как часть исторической зоны города, а в будущем видеть здесь ландшафтный парк – без вмешательства в существующую природу, - приводит слова краеведов пресс-служба городской управы. - Он мог бы стать изюминкой нашего города. Можно было бы восстановить часть крепостной стены, угловую башню, благоустроить родник Здоровец.

По словам чиновников, к концу 2018 года министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области собирается внести пакет предложений по изменению статуса оврага, на сегодня это земля историко-культурного значения. Сейчас территорию можно только «облагородить», убрав накопившийся мусор. Статус же Березуйского оврага как памятника природы регионального значения позволит дать этому месту новое качество развития.

Ранее, напомним, калужские власти обещали соединить овраг с второй частью нового парка, разбитого на месте рынка.

Уважаемые читатели! А на ваш взгляд, что нужно делать с Березуйским оврагом? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество краеведы николай брокмиллер
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