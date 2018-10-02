Крымскую святыню везут в Калугу

Московская патриархия и Фонд Андрея Первозванного организуют принесение в регионы России для поклонения мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого). В ближайшие два месяца их привезут во Владивосток, Новосибирск, Омск, Челябинск, Самару, Ульяновск, Нижний Новгород, Владимир, Калугу, Смоленск, Брянск, Орел, Курск, Липецк, Тамбов, Архангельск, Калининград.
В Калугу мощи прибудут 28 октября и пробудут в нашем городе до 31 октября. В какое время и где им можно будет поклониться, станет известно позднее.
Как отмечают организаторы, это первый случай, когда мощи святителя на такой длительный срок покинут Симферополь.
- Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке, - сообщает Фонд Андрея Первозванного. - Поскольку святитель Лука Войно-Ясенецкий при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о помощи святителя.
Уважаемые читатели! А вы считаете себя верующим? Ходите регулярно в церковь? Пишите в комментариях!
|
Кошачья жизнь: калужанка творит истории из глины 01.10.2018 21:30
Бренд года-2018: выбираем самые-самые предприятия Калуги и области 01.10.2018 14:20
Минздрав опроверг информацию об увеличении смертности новорожденных 01.10.2018 11:43
В Калугу приезжает выставка-продажа от Кировской Меховой Фабрики 01.10.2018 09:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: