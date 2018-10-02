Крымскую святыню везут в Калугу

Московская патриархия и Фонд Андрея Первозванного организуют принесение в регионы России для поклонения мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого). В ближайшие два месяца их привезут во Владивосток, Новосибирск, Омск, Челябинск, Самару, Ульяновск, Нижний Новгород, Владимир, Калугу, Смоленск, Брянск, Орел, Курск, Липецк, Тамбов, Архангельск, Калининград.

В Калугу мощи прибудут 28 октября и пробудут в нашем городе до 31 октября. В какое время и где им можно будет поклониться, станет известно позднее.

Как отмечают организаторы, это первый случай, когда мощи святителя на такой длительный срок покинут Симферополь.

- Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке, - сообщает Фонд Андрея Первозванного. - Поскольку святитель Лука Войно-Ясенецкий при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о помощи святителя.

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