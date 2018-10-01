Минздрав опроверг информацию об увеличении смертности новорожденных

Как мы рассказывали, Счётная палата обратила внимание на рост младенческой смертности в регионах, где в 2016–2017 годах заработали перинатальные центры - клиники, где проводятся консультирование, лечение и реабилитация беременных и родивших женщин и новорожденных. По её данным, в Калужской области младенческая смертность в январе - июле 2018 года выросла на 23,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Министерство здравоохранения Калужской области опровергло эту информацию. В Минздраве считают, что судить о росте младенческой смертности только за счет сравнения месячных данных неверно. Во всем мире это делают по показателю – один случай на тысячу родившихся за весь год.
- По результатам анализа младенческой смертности в 2018 году, регистрируется значительное снижение смертности в период новорожденности, то есть в течение первых 30 дней после рождения – на 31,6%: 1,3 промилле – 2018, 1,9 промилле – 2017 год, - сообщает министерство здравоохранения Калужской области. - Это снижение достигнуто именно за счет внедрения современных технологий выхаживания в перинатальном центре. Это отмечала и главный неонатолог РФ Елена Байбарина, которая провела на базе перинатального центра в Калуге в июне этого года совещание ведущих неонатологов ЦФО по вопросу о снижении младенческой смертности. Она тогда напомнила, что младенческая смертность в России к 2018 году достигла своего исторического минимума, что в значительной степени стало возможно именно благодаря внедрению современных технологий выхаживания младенцев и вводу в строй перинатальных центров.
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