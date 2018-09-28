Шумные студенты перепугали калужан

В четверг, 27 сентября, в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о массовой драке молодежи в сквере имени Ленина.
Но, как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, никакой драки не было. Хотя полицию на место всё-таки вызывали.
- Как выяснилось, молодёжь отдыхала в сквере, - пояснили в пресс-службе. - Ребята отмечали посвящение в студенты. Вели себя шумно, но не дрались. Их просто было очень много, в сквере оказались заняты все лавочки.
Так как горожан напугали студенты, на всякий случай рядом с отдыхающими дежурил наряд полиции.
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