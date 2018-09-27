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Средняя зарплата снизилась до 43 570 рублей

27.09.2018 12:59 9 930 Дмитрий Ивьев
Средняя зарплата снизилась до 43 570 рублей

В августе 2018 года средняя начисленная зарплата в Калуге составила 43 570 рублей. Такие данные на днях опубликовал Калугастат. Учитывались при этом показатели предприятий с 15 и более работниками.

По сравнению с прошлым месяцем, средняя зарплата снизилась на 1%. Зато в сравнении с августом 2017 года выросла почти на 14%.

Оборот розничной торговли за месяц снизился на 7%. Безработных, зарегистрированных в службе занятости, стало больше на 4,5%.

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Тэги: статистика зарплата
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