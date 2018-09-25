Артамонов попал в ТОП с высказыванием о проститутках

Проект «Давыдов.Индекс» вместе с фондом «Петербургская политика» опубликовал еженедельный губернаторский рейтинг. В ТОП-7, по мнению авторов исследования, попало высказывание губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА, который вспомнил опыт бывшего президента Турции Мустафы Ататюрка.

Обсуждая новость о том, что подросток в Обнинске сорвался с крыши, глава региона предложил работать на тем, чтобы руферство разонравилось молодёжи.

- Запретами тут не поможешь, - считает Артамонов. - Помните Ататюрка? Долгое время он пытался запретить носить паранджу женщинам. А они носили себе и носили, потому что традиция такая была. Потом он издал указ запретить носить паранджу всем, кроме проституток. И все сняли. То есть надо это занятие сделать непопулярным. Чтобы тот, кто им занимается, был не героем, а антигероем. Вот это надо продумать!

Уважаемые читатели! А как бы вы отучали подростков залезать на крыши? Пишите в комментариях!