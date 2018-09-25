Главное за неделю: рост зарплат и пополнение у врачей

В среду, 26 сентября, в продажу поступит 1081-й номер газеты «Калужский перекресток» и, как обычно, по вечерам каждого дня в 21:30 мы будем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска. Весь номер вы уже можете скачать в формате PDF в электронном архиве издания.

Начинаем знакомить вас с новым номером газеты с наших постоянных рубрик: «Обзор недели» и «Новости. Личный взгляд».

В первом материале редактор «Комсомольской правды - Калуга» Алексей Зайцев рассказывает о самых интересных событиях недели. Во втором - заместитель главного врача больницы № 4 Олег Нагаев делится, какие новости зацепили лично его.

Ползёрнышка в день

Редактор «Комсомольская правда» - Калуга Алексей Зайцев. В конце прошлой недели Калугастат обнародовал доклад о социально-экономическом положении в Калужской области за текущий год. Приведена статистика по стоимости минимального продуктового набора и зарплатам. По сравнению с декабрём 2017 года продуктовый минимум подорожал на 6,4% — теперь это аж 3900 руб. 80 коп. в месяц. Его стоимость рассчитана на основе среднероссийских объёмов потребления для мужчины трудоспособного возраста. 130 рублей в день на еду — более чем достаточно. Объедаться вредно. Диетологи не дадут соврать. Трудоспособный мужчина должен питаться примерно как Дюймовочка — ползёрнышка в день. Иначе зажиреет, расслабится, будет вялым и рыхлым, потеряет эту самую трудоспособность и будет уволен с производства, как герой Платонова, за чрезмерную задумчивость на фоне всеобщего энтузиазма труда.

Зато зарплата подросла. На 10,3%. В среднем по области она составляет теперь 37 450 рублей. Впрочем, это не совсем хорошо — вдруг лишние деньги будут потрачены на лишнюю еду.

А вот какие профессиональные слои богаче и какие — беднее?

Лидирует слой с интригующим названием «деятельность профессиональная, научная и техническая». Без учёта соцвыплат профессионалы от науки и техники зарабатывают 48 344 рубля. Правильно говорят детям заботливые мамы: «Учись, сынок!»

«Деятельность финансовая и страховая» — 47 292. Следом — «обрабатывающие производства». С отрывом в 8 тыс. рублей — «деятельность в области информации и связи». Владеть информацией — владеть миром. А без связей вообще не проживешь.

На этом же уровне — «госуправление, военная безопасность, социальное обеспечение».

Далее: чуть больше 30 тысяч получают медики, строители, работники культуры-спорта-досуга. Чуть меньше 30 — работники торговли, автосервиса, аграрии.

Неожиданно небогаты риэлторы — 25 756 рублей. Торговля недвижимостью недокармливает.

После таинственного «предоставления прочих видов услуг», на предпоследнем месте, — работники образования: в среднем 21 403 рубля. Им уступают только труженики гостиниц и общепита. Последние едят прямо на рабочем месте, тратить зарплату на питание им ни к чему.

А учителям так положено. Им же вверены дети. Нужно быть идеальным образцом аскетизма. Педагоги должны научить детей тому, что богатым и сытым быть стыдно. Ходи бедный и голодный — и гордись.

Кстати, совсем недавно глава департамента образования заявила о почти сорокатысячной зарплате калужских учителей. Но ей никто не поверил. Калугастат считает в два раза точнее.

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе заместителю главного врача больницы № 4 Олегу НАГАЕВУ.



— У нас в больнице — пополнение: пришли 16 новых врачей, половина из них — выпускники лечебного факультета КГУ. Мы устроили им торжественный приём с символическим вручением фонендоскопов. Молодые специалисты уже работают в первичном звене, где всегда был самый сильный кадровый голод.



— Началась вакцинация против гриппа, в ходе которой мы уже сделали около 10 тысяч прививок из запланированных 45 тысяч. Мы используем надёжный препарат, охватывающий все прогнозируемые штаммы гриппа. Это опасный вирус, который может давать осложнения на сердце, органы дыхания, центральную нервную систему. Поэтому призываю всех не откладывать вакцинацию в долгий ящик, ведь прививочная кампания в ноябре уже завершится.



— С 15 по 19 сентября в Париже состоялся Европейский респираторный конгресс. Для меня как пульмонолога это очень важное событие. В режиме онлайн прослушал несколько докладов от ведущих мировых специалистов. Сколько бы ты ни проработал в медицине, всегда важно следить за появлением новых методик и препаратов; образование в этой сфере должно быть непрерывным.



— ВОЗ признала туберкулёз самой смертоносной инфекцией в мире. Только в прошлом году от него умерли 1,6 млн. человек из 10 млн. заражённых, то есть практически каждый пятый. Это лишний раз напоминает о важности профилактики. Здоровье — это тот ресурс, на который не стоит жалеть времени.

А какие новости прошлой недели - будь то из личной жизни или лент новостей - запомнились вам больше других? Делитесь ими и обсуждайте в комментариях!