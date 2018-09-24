Калужане путешествуют: зефир на полях и бензин по 150 рублей

Актёр калужского драмтеатра Александр ПАНОВ побывал в стране льдов, гейзеров и вулканов.

— Во время работы над одним театральным проектом я познакомился с удивительной женщиной — режиссёром и педагогом Розой Анатольевной Тольской, и мы стали хорошими друзьями. Она много рассказывала о своих путешествиях по миру, была в Исландии и очень восхищалась этой страной. Сказала, что я просто обязан её когда-нибудь посетить. Я решил, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и предложил ей запланировать поездку. Свободным у меня был только июль, а это самый высокий турсезон. Мы опасались высоких цен, но, если решил ехать, значит — надо ехать. Договорились с Розой Анатольевной и ее дочерью Алёной, заранее купили билеты на самолёт, через Интернет заказали двухкомнатную квартиру в Рейкьявике. И в июле махнули на неделю в Исландию.

Лететь туда 5 часов, рейс прямой. Было тяжело столько времени сидеть в одном положении — даже не представляю, как люди выдерживают 12-часовые перелёты. Прилетели в Рейкьявик в полночь по местному времени. Выхожу из самолета, думаю: июль, жара… А там — ветрище и +9°С! Пришлось быстренько доставать из сумки куртку, утепляться. В итоге всю неделю температура стояла +10…+15°С. Но так хорошо, свежо! А зимой, кстати, ниже — 5°С столбики термометров не опускаются.

Рейкьявик — уютный город с исторической частью и современными высотками.

Северная столица мира

— Рейкьявик мы взяли за основной пункт, жили там и ездили по Исландии на машине.

В первый день просто гуляли по городу. По нашим меркам он небольшой — 118 тысяч человек населения. Рейкьявик — самая северная столица в мире. Он современный, европейский, с небоскрёбами, но есть и историческая часть. Повсюду идёт строительство, ремонт. Но город красивый, уютный, прохладный. Стоит на берегу Атлантики, можно долго-долго гулять по его длинной набережной. Только одеваться надо тепло — очень ветрено.

Прямо на побережье стоит большой, из стеклянных панелей концертный зал «Харпа», куда приезжают все знаменитости. Там часто показывают исландские саги, их очень любят.

Одно из самых оригинальных зданий в Рейкьявике — лютеранский собор с труднопроизносимым названием Хадльгримскиркья, построенный, как мне показалось, в виде космического корабля. И сверху можно увидеть весь город. Собор действующий, там стоит большой орган. Можно зайти посмотреть.

На окраине, на вершине самого большого холма есть ещё одно интересное место — Перлан: городская котельная, здание с крышей-куполом, наверху которого находится вращающееся кафе. Работает оно до 9 вечера. Я знал про эту штуку. Пришёл туда — народу много, всё забронировано, но был как раз свободный столик на двоих, а я — один. Спросил, есть ли свободные места, отвечают: «Нет!» Я объясняю, что хочу попить кофе. Качают головой: «Кофе нельзя». Тогда я открыл меню и показал на сырное фондю. Официанты сразу заулыбались, посадили меня за столик. Сижу час, жду, но ничего не происходит. И как только я попросил счёт, кафе начало двигаться. Я сразу же заказал ещё бутылочку воды. Кафе двигалось по кругу, но очень медленно. За 15 минут примерно на 2 метра только продвинулись. Но если ты сидишь целый вечер, можно с высоты увидеть весь вечерний Рейкьявик, океан и даже ближайшие окрестности. Очень интересное кафе. Я немного ещё посидел и побежал домой ужинать.

Рейкьявик. Хадльгримскиркья, построенная в виде космического корабля.

Летом все дороги открыты

— В Исландии всегда надо иметь с собой дождевик. Там, кстати, они очень дорогие. Но нам повезло, погода стояла хорошая, было всего 2 дождливых дня. Три дня мы путешествовали по стране. Автомобиль напрокат заказали заранее. Машины все хорошие, практически новые, 2016–2018 года выпуска. Если брать организованные экскурсии, очень дорого: по 20 тыс. крон — это примерно 10–12 тыс. рублей. Лучше на машине поездить по стране. Выйдет и дешевле, и не надо привязываться к гиду и группе.

Выезжали мы около 10 утра и возвращались ближе к 10–12 часам ночи. Путешествовали не торопясь, останавливались перекусить, кофе попить, поснимать красивые места… Летом в Исландии открыты все пути, в том числе и в горах. Машин много, русских туристов — тоже. Причем многие — и наши, и иностранные — с палатками. Ночуют в кемпингах. Один из них мы встретили на пути к водопаду. Там на площадке стояли палатки. И вот, сморю, выходят из них люди, скорее всего, иностранцы. Неспеша наливают из термоса горячий чай и стоят, любуются природой. А она там потрясающая: чёрные скалы, вулканы, лавовые поля…

Как в фильме о будущем

— В Исландии есть три знаменитых маршрута — северный, южный и западный, который называют «Золотое кольцо». Сначала мы отправились по южному пути. Выехали за город, а вокруг — лавовые поля, заросшие ярким салатовым мхом. Я всё время рвался остановить машину, чтобы поснимать эту красоту. Необыкновенно зрелище! Будто фильм снимают о будущем, когда на планете осталась только Исландия — экологически чистый уголок нетронутой природы.

По пути встречается множество ферм, где, кстати, сдают жильё. Можно пару дней пожить вдали от города. Пасутся барашки, овцы, лошади особой исландской породы — все ухоженные, с блестящей шелковистой шерстью. Очень интересно исландцы собирают сено в катушки. Из-за дождей их сразу накрывают цветными чехлами — розовыми, синими, белыми… Мы едем и видим: в поле всё в «зефиринках» — розовых и синих. Это и практично, и красиво.

Очень сильное впечатление в тот день произвёл на меня мыс Вик и чёрный берег с вулканическим песком. Я никогда такого не видел! Недалеко, примерно в 50 км, находится знаменитый вулкан Эйяфьядлайёкудль, который недавно извергался. На мысе Вик — высокие скалы с базальтовыми столбами, стоишь, и они нависают над тобой, а впереди бушующий океан захлёстывает берег огромными волнами. Я решил пройтись погулять и не заметил, как прошёл 4 км, а ещё посидел на берегу, где набегающие волны смывают следы, оставляя лишь пену, которая с шипением растворяется в песке… Никогда не чувствовал себя таким свободным! Полное единение с природой. А когда вернулся, мне здорово досталось от Розы Анатольевны, они меня уже хотели в розыск объявлять.

Томатное кафе в парнике

— На следующий день мы поехали по так называемому «Золотому кольцу» — это вулканический кратер, долина гейзеров и водопад. Кратер увидели уже издалека из-за яркого цвета — перед нами возвышалась красная гора. Вулкан недействующий. В нём теперь очень тихое, спокойное, будто искусственное озеро, и в тоже время оно «живое». Пейзажи очень живописные!

Оттуда заехали на томатную ферму. С виду это обычная ферма, заходишь, там большой парник, в котором растут помидоры, и прямо в нём — кафе: барная стойка и столики. Нам предложили перекусить. Мы заказали бизнес-ланч. Принесли салат и томатный суп-пюре. Салат из огурцов с очень вкусной заправкой — имбирь с мёдом. А какой там хлеб! Свежайший, дышащий, надавливаешь на него рукой — отпустишь, и он поднимается, восстанавливает свою форму. Хлеб лежит на отдельном столе, каждый может подойти и взять, сколько хочет. Нам он так понравился, что съели этого хлеба больше, чем супа.

Перекусили и поехали смотреть гейзеры. Я знал, что гейзеры — это выплески пара из земли. Но думал, что они действуют постоянно. Приезжаем — ничего. Просто бассейны, из них идёт пар и пахнет сероводородом. Вода — кипяток, можно руку ошпарить. Я пошёл наверх, на гору. Там такие виды! Внизу, где сходятся две горы, коттеджный посёлок, дорога и река синей лентой… Я поворачиваюсь, смотрю на долину гейзеров, начинаю спускаться, и внезапно в 20 метрах от меня из-под земли вырывается столб пара метров в 15! Вот и гейзер! Вот это здорово! А самое интересное, что бассейны огорожены и вокруг них стоит толпа и ждёт, когда гейзер выстрелит. Многие пытаются заснять этот момент на камеру. Но мало кому удаётся.

Второй нашей остановкой стал водопад Гюдльфосс — широкий, скалистый, в несколько ступеней. Огромный поток воды падает вниз, и от него метров на 20 вверх поднимаются мельчайшие брызги. Я стоял у водопада, весь мокрый от брызг, будто на меня воду из пульверизатора распылили, — а потом пошёл дождь! Я даже сначала не понял, потому что вода была кругом.

Кафе в парнике и томатный суп.

Ледник и «Золушка»

— Третье наше путешествие было на север. По дороге увидел ущелье, возле которого толпился народ. Дай, думаю, посмотрю, что там. Побежал, а это уже выше уровня моря, дышать тяжело, ещё и ветер сильный дует… Добегаю и вижу настоящий ледник! А подальше — осколки: сугробы, и от них вниз течёт талая вода. Просто потрясающе!

Долго на леднике задерживаться не было времени, надо ехать дальше. И мы двинулись в путь. По дороге решили перекусить. На берегу нам встретился маленький домик. Там живёт семья, прямо как персонажи из сказки «Золушка»: мать и три дочери. Все работают в своём небольшом хозяйстве. Мать властная, спуску дочерям не даёт, строго следит за ними. И эта семья занимается домашними обедами. В маленькой кухне стоят 4 столика, можно заказать поесть. Мы взяли скандинавскую уху. Она очень вкусная, сливочная. Сидели в этой крохотной кухне, обедали и смотрели в окно на океан и скалы…

Потом мы добрались до самой северной точки Исландии и заехали на заправку. Бензин дорогущий — на наши деньги примерно 150 рублей/литр. Полный бак обходится в 5 тыс. рублей. Но это стоит того, чтобы увидеть красоту Исландии. Заправлялись мы всего три раза. И в остальные дни уже ездили по Рейкьявику и в близлежащие города.

Лобстер из вагончика

— Каждое утро завтракали только что испечёнными круассанами. Неподалеку от места, где мы жили, нашёл классную пекарню. Вставал в 8 утра и бегал, чтобы взять свежие булочки, потому что разбирают их мгновенно. Они фантастически вкусные!

Вечером сами готовили ужин, ходили за продуктами в магазин. В Исландии много молочных продуктов: йогурты, сыры. Продаётся даже грудное молоко в пачках. Много мяса. А ещё они любят колу, сладости и картошку фри. На улицах полно бургерных. И стоял вагончик с лобстерами. Я никогда их не пробовал, но всегда мечтал. Посмотрел меню: суп, хот-дог, шашлык из лобстеров… Ну, думаю, хот-дог мне привычнее всего. Взял его. Но лобстер мне не понравился — такое впечатление, будто его разморозили в микроволновке. Кстати, этот вагончик не стоит на одном месте, а переезжает по городу с места на места в определённое время.

Голубая лагуна

— В Исландии есть знаменитый курорт — Голубая лагуна, расположен он недалеко от Рейкьявика. Туда поехали мы вместе, а насладиться так называемыми SPA-процедурами я пошёл один. Это чудо не совсем природное, в бассейнах вода — из близлежащей геотермальной электростанции (энергия из недр земли). Курорт находится прямо под открытым небом. Лагуна достаточно большая, есть сауны и водопад с гидромассажем. Рядом много водоёмов с бирюзовой, голубой водой. Вокруг — чёрные лавовые породы, от источников поднимается белый пар. Вода солёная и сероводородная, но говорят, чрезвычайно полезная. Люди специально приезжают сюда не только на отдых, но и для лечения разных заболеваний. Вход платный и недешёвый. На улице +9°С, а в воду заходишь — она такая тёплая, очень комфортная. Тебе дают браслет-билет, по нему можно взять 1 напиток и сделать1 грязевую маску. Раньше там было много белой глины, теперь она стала платная и дорогая. Тарифы разные — можно взять и «всё включено», и абонементы есть, хоть каждый день туда приезжай. Разные варианты — разная цена. Я полежал в этой воде: приятно, расслабляешься. Но волосы от неё становятся жёсткими и начинают вставать дыбом. Потом надо в душ. Намазался грязью — не щиплет, но кожу сильно стягивает. Долго в термальных источниках, конечно, не пробудешь — полтора часа достаточно. И одному всё-таки скучновато!

Конечно, Исландия стоит того, чтобы там побывать, — совершенно другой мир, другая жизнь. Это путешествие пока для меня стало самой высокой планкой, даже не знаю, чем её можно перебить.

Да и вообще, я считаю, если куда-то едешь отдыхать, нужно увидеть как можно больше интересных мест и всё испытать на себе. Не бояться тратить деньги на себя, всегда можно занять на поездку у друзей, а потом заработать и отдать. Намного лучше, чем копить и никуда не ездить.

Набережная Рейкьявика. Исладнцы верят, что если сделать каменную пирамиду, она превратится в тролля и принесет удачу.

Озеро в кратере вулкана.

Голубая лагуна.

Мыс Вик с базальтовыми скалами.

Эта статья была опубликована в №38 газеты «Калужский перекрёсток» от 19.09.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии издании или электронном архиве.