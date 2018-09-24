Цены в калужских магазинах растут медленнее, чем по России

В Калужской области уровень годовой инфляции в августе 2018 года составил 2,9%. Месяцем ранее этот показатель составлял 2,6%. В регионе годовая инфляция в настоящее время остается ниже, чем в среднем по России (3,1%) и ЦФО (3,7%), рассказали нам 24 сентября в Отделении Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

По большинству товаров и услуг (67,8%) рост цен в Калужской области не превысил целевой уровень Банка России.

При этом в августе темп роста цен ускорился. Эксперты связывают это с более равномерным поступлением в продажу нового урожая овощей и эффектом низкой базы прошлого года.

Темп роста непродовольственных цен не изменился по сравнению с июлем текущего года и составил в августе 4,4%.

Уважаемые читатели! А как меняются цены на товары, которые лично вы покупаете в магазинах? Пишите в комментариях!