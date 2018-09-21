Статистика говорит: чем питаться мужику на 3900 рублей, и кто в Калуге получает больше всех

В четверг, 20 сентября, Калугастат опубликовал данные социально-экономического положения Калужской области за 8 месяцев этого года.
В числе прочего в докладе статистиков присутсвтует информация о заработной плате в регионе, стоимости минимального набора продуктов питания на месяц.
Последний, в сравнении с декабрём прошлого года, подорожал в регионе на 6,4 %, а в количественном выражении стоимость этого условного набора в Калусжкой обалсти составила 3900 рублей 80 копеек. А вот жителям Калуги этот же набор обойдётся дороже – в 3913 рублей.
Структура стоимости минимального набора продуктов питания в августе 2017 и 2018
(процентное соотношение)
Стоимость набора, поясняют в Калугастате, рассчитана на основе средних единых объемов потребления, установленных в целом по России для мужчины трудоспособного возраста.
- В августе этого года по сравнению с августом 2017-го в структуре стоимости минимального набора повысилась доля хлеба, круп и макаронных изделий, плодов и овощей на 1 процентный пункт, - поясняется в докладе Калугастата. - Снизилась доля жиров, прочих продуктов на 1 процентный пункт. Доля мяса и птицы, рыбопродуктов, молочных продуктов, яиц и сахара в структуре стоимости не изменилась.
Озвучило ведомство и данные по средней зарплате. В августе она составила 37 450 рублей и по сравнению с августом прошлого года увеличилась на 10,3%.
А в июле этого года со среднемесячной начисленной зарплатой без учета соцвыплат наблюдается такая картина. Калугастат привел данные по видам деятельности, а мы расположили их в порядке убывания размера заработной платы:
|
|
Июль 2018г.
|
В % к общеобластному уровню
среднемесячной заработной платы
|
Всего по области
|
37416
|
100,0
|
|
48344
|
129,2
|
|
47929
|
128,1
|
|
47397
|
126,7
|
|
39372
|
105,2
|
|
39220
|
104,8
|
|
38224
|
102,2
|
|
37220
|
99,5
|
|
34713
|
92,8
|
|
32731
|
87,5
|
|
32301
|
86,3
|
|
31200
|
83,4
|
|
29410
|
78,6
|
|
29060
|
77,7
|
|
26714
|
71,4
|
|
25756
|
68,8
|
|
23642
|
63,2
|
|
22699
|
60,7
|
|
21403
|
57,2
|
|
21310
|
57
При этом суммарная задолженность предприятий по зарплате по состоянию на 1 сентября составила 107 милилонов 163 тыячи рублей.
Уважаемые читатели! А насколько ваша зарплата отличается от среднестатистической? Пишите об этом в комментариях и не забудьте вместе с цифрами указать ту сферу, в которой вы работаете.
|
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