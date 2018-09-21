Статистика говорит: чем питаться мужику на 3900 рублей, и кто в Калуге получает больше всех

21.09.2018 10:44 1020

В четверг, 20 сентября, Калугастат опубликовал данные социально-экономического положения Калужской области за 8 месяцев этого года.

В числе прочего в докладе статистиков присутсвтует информация о заработной плате в регионе, стоимости минимального набора продуктов питания на месяц.

Последний, в сравнении с декабрём прошлого года, подорожал в регионе на 6,4 %, а в количественном выражении стоимость этого условного набора в Калусжкой обалсти составила 3900 рублей 80 копеек. А вот жителям Калуги этот же набор обойдётся дороже – в 3913 рублей.

Структура стоимости минимального набора продуктов питания в августе 2017 и 2018

(процентное соотношение)

Стоимость набора, поясняют в Калугастате, рассчитана на основе средних единых объемов потребления, установленных в целом по России для мужчины трудоспособного возраста.

- В августе этого года по сравнению с августом 2017-го в структуре стоимости минимального набора повысилась доля хлеба, круп и макаронных изделий, плодов и овощей на 1 процентный пункт, - поясняется в докладе Калугастата. - Снизилась доля жиров, прочих продуктов на 1 процентный пункт. Доля мяса и птицы, рыбопродуктов, молочных продуктов, яиц и сахара в структуре стоимости не изменилась.

Озвучило ведомство и данные по средней зарплате. В августе она составила 37 450 рублей и по сравнению с августом прошлого года увеличилась на 10,3%.

А в июле этого года со среднемесячной начисленной зарплатой без учета соцвыплат наблюдается такая картина. Калугастат привел данные по видам деятельности, а мы расположили их в порядке убывания размера заработной платы:

Июль 2018г. В % к общеобластному уровню среднемесячной заработной платы Всего по области 37416 100,0 деятельность профессиональная, научная и техническая 48344 129,2 деятельность финансовая и страховая 47929 128,1 обрабатывающие производства 47397 126,7 деятельность в области информации и связи 39372 105,2 государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение 39220 104,8 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 38224 102,2 обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 37220 99,5 строительство 34713 92,8 добыча полезных ископаемых 32731 87,5 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 32301 86,3 транспортировка и хранение 31200 83,4 торговля оптовая и розничная; ремонт автомототранспортных средств, мотоциклов 29410 78,6 сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 29060 77,7 водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 26714 71,4 деятельность по операциям с недвижимым имуществом 25756 68,8 деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 23642 63,2 предоставление прочих видов услуг 22699 60,7 образование 21403 57,2 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 21310 57

При этом суммарная задолженность предприятий по зарплате по состоянию на 1 сентября составила 107 милилонов 163 тыячи рублей.

Уважаемые читатели! А насколько ваша зарплата отличается от среднестатистической? Пишите об этом в комментариях и не забудьте вместе с цифрами указать ту сферу, в которой вы работаете.