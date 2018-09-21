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Статистика говорит: чем питаться мужику на 3900 рублей, и кто в Калуге получает больше всех

21.09.2018 10:44 6 1020
Статистика говорит: чем питаться мужику на 3900 рублей, и кто в Калуге получает больше всех

В четверг, 20 сентября, Калугастат опубликовал данные социально-экономического положения Калужской области за 8 месяцев этого года.

В числе прочего в докладе статистиков присутсвтует информация о заработной плате в регионе, стоимости минимального набора продуктов питания на месяц.

Последний, в сравнении с декабрём прошлого года, подорожал в регионе на 6,4 %, а в количественном выражении стоимость этого условного набора в Калусжкой обалсти составила 3900 рублей 80 копеек. А вот жителям Калуги этот же набор обойдётся дороже – в 3913 рублей. 

Структура стоимости минимального набора продуктов питания в августе 2017 и 2018

(процентное соотношение) 

Стоимость набора, поясняют в Калугастате, рассчитана на основе средних единых объемов потребления, установленных в целом по России для мужчины трудоспособного возраста.

- В августе этого года по сравнению с августом 2017-го в структуре стоимости минимального набора повысилась доля хлеба, круп и макаронных изделий, плодов и овощей на 1 процентный пункт, - поясняется в докладе Калугастата. -  Снизилась доля жиров, прочих продуктов на 1 процентный пункт. Доля мяса и птицы, рыбопродуктов, молочных продуктов, яиц и сахара в структуре стоимости не изменилась.

Озвучило ведомство и данные по средней зарплате. В августе она составила 37 450 рублей и по сравнению с августом прошлого года увеличилась на 10,3%.

А в июле этого года со среднемесячной начисленной зарплатой без учета соцвыплат наблюдается такая картина. Калугастат привел данные по видам деятельности, а мы расположили их в порядке убывания размера заработной платы:

 

Июль 2018г.

В % к общеобластному уровню

среднемесячной заработной платы

Всего по области

37416

100,0
  • деятельность профессиональная, научная и техническая

48344

129,2
  • деятельность финансовая и страховая

47929

128,1
  • обрабатывающие производства

47397

126,7
  • деятельность в области информации и связи

39372

105,2
  • государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение

39220

104,8
  • деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

38224

102,2
  • обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха

37220

99,5
  • строительство

34713

92,8
  • добыча полезных ископаемых

32731

87,5
  • деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

32301

86,3
  • транспортировка и хранение

31200

83,4
  • торговля оптовая и розничная; ремонт автомототранспортных средств, мотоциклов

29410

78,6
  • сельское хозяйство,  лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

29060

77,7
  • водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

26714

71,4
  • деятельность по операциям с недвижимым имуществом

25756

68,8
  • деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

23642

63,2
  • предоставление прочих видов услуг

22699

60,7
  • образование

21403

57,2
  • деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

21310

57

При этом суммарная задолженность предприятий по зарплате по состоянию на 1 сентября составила 107 милилонов 163 тыячи рублей.

Уважаемые читатели! А насколько ваша зарплата отличается от среднестатистической? Пишите об этом в комментариях и не забудьте вместе с цифрами указать ту сферу, в которой вы работаете.


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Тэги: общество продуктовая корзина
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