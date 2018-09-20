Счастливое воссоединение: дочь нашла пропавшего отца через 35 дней поисков

65-летний Тахир Искандаров, житель Чеховского района Московской области пропал ещё 14 августа.
Дочь пропавшего записала видеобращение с ориентировкой на папу в руках. Сотни звонков в больницы, оклейка железнодорожных станций, трасс, автовокзалов, размещение ориентировок на районных телеканалах. Родные до последнего верили в то, что он жив, хотя с каждым днём шансов на это оставалось всё меньше.
Но 18 сентября из города Жукова Калужской области пришло счастливое известие – Тахир нашелся и находится в местном отделении полиции.
- Пожилой мужчина не сразу узнал свою дочку, не мог поверить, что его нашли, - рассказывает о счастливом воссоединении родных подмосковный сайт «Ока ФМ». - А когда поверил – заплакал.
Подмосковный портал опубликовал видео встречи родственников, которое было записано в Жукове.
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