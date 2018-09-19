30 миллионов потратят на сеть мостов и переправ в Тарусе

В понедельник, 17 сентября, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении победителей конкурса проектов создания комфортной городской среды.

Среди малых городов с населением до 10 тысяч человек лидером оказался проект "Прогулки по Тарусе". Именно он и получит 30 млн. руб. из федерального бюджета.

Проект представляет собой сеть живописных маршрутов, проходящих по мостам и переправам, которые свяжут разрозненные части города.

- Речь не просто о благоустройстве, а о перезагрузке целых населенных пунктов, - говорит о победителях министр строительства и ЖКХ России Андрей ЧИБИС. - После того, как проекты будут завершены, в 80 небольших городах появятся новые точки притяжения, импульс для развития бизнеса и туризма. В рамках работы над проектами сложились творческие, высокопрофессиональные команды из руководителей муниципалитетов, архитекторов и инициативных талантливых граждан – это еще один важный результат конкурса, который в итоге получили не только победители, но и все участники.