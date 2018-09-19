30 миллионов потратят на сеть мостов и переправ в Тарусе

В понедельник, 17 сентября, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении победителей конкурса проектов создания комфортной городской среды.
Среди малых городов с населением до 10 тысяч человек лидером оказался проект "Прогулки по Тарусе". Именно он и получит 30 млн. руб. из федерального бюджета.
Проект представляет собой сеть живописных маршрутов, проходящих по мостам и переправам, которые свяжут разрозненные части города.
- Речь не просто о благоустройстве, а о перезагрузке целых населенных пунктов, - говорит о победителях министр строительства и ЖКХ России Андрей ЧИБИС. - После того, как проекты будут завершены, в 80 небольших городах появятся новые точки притяжения, импульс для развития бизнеса и туризма. В рамках работы над проектами сложились творческие, высокопрофессиональные команды из руководителей муниципалитетов, архитекторов и инициативных талантливых граждан – это еще один важный результат конкурса, который в итоге получили не только победители, но и все участники.
|
Грипп: приёмы самообороны 19.09.2018 14:25
Похороните меня за плинтусом: в Калуге не хватает мест на кладбищах 18.09.2018 12:27
Готовимся стать родителями 17.09.2018 09:53
Калужане пролетели на воздушном шаре над Рязанью 17.09.2018 08:57
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: