Полицейские вместе с бойцами ОМОНа прошли по ночным развлекательным заведениям в Калуге. Всего проверили больше 70 посетителей и сотрудников.

В итоге на троих иностранцев составили протоколы — у них были проблемы с документами о пребывании в стране.

Ещё полицейские заметили двоих подростков, которые находились ночью в заведении без взрослых. Одного передали родителям, второго поместили в социальное учреждение. На родителей обоих подростков составят административные протоколы — за то, что не проследили за детьми.

Отдельный эпизод — задержание водителя. У него нашли подложный номер, к тому же он был пьян. На мужчину составили несколько протоколов — за езду в нетрезвом виде, нарушение правил движения и отсутствие страховки. Машину забрали и отправили на штрафстоянку.

В полиции предупредили, что такие рейды будут продолжаться.