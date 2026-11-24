60 беспилотников сбили в Калужской области за ночь
Такие данные озвучил утром вторника, 24 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша.
По данным главы региона, жертв и разрушений нет. На местах падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших и разрушений по предварительным данным нет.
Точный список округов и городов, где уничтожены БПЛА, пока не называется.
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