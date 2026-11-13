Все лауреаты премии «Медиаперсона – 2026»: публикуем список

Как мы уже писали, 12 ноября в Калуге прошло чествование лауреатов ежегодной премии «Медиаперсона года», которую учредил медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».

Как и обещали, публикуем список лауреатов.

Подробности о том, как прошло мероприятие, читайте на нашем сайте в начале следующей недели.

«Медиаперсона – 2026» - список победителей: