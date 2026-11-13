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Все лауреаты премии «Медиаперсона – 2026»: публикуем список

Редакция
13.11, 14:00
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Как мы уже писали, 12 ноября в Калуге прошло чествование лауреатов ежегодной премии «Медиаперсона года», которую учредил медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».

Как и обещали, публикуем список лауреатов.

Подробности о том, как прошло мероприятие, читайте на нашем сайте в начале следующей недели.

«Медиаперсона – 2026» - список победителей:

  • Дарья Мекрюкова
    «HR новой формации: голос команды, лицо бренда»
  • Ольга Карпунина
    «Дизайнер, меняющий пространство и сознание»
  • Галина Клишина
    «Гостеприимство изнутри: лидер, создающий атмосферу»
  • Сергей Козлов
    «Строитель домов и доверия»
  • Татьяна Коровенкова
    «Женщина-лидер: бизнес с человеческим лицом»
  • Надежда Ефремова
    «Слово и дело: политик, которому доверяют»
  • Юлия Крылова
    «Небо в женских руках»
  • Влада Борская
    «Своя точка зрения»
  • Елена Глобина
    «Создатель экосистемы счастья»
  • Елена Иноземцева
    «Маэстро танцевального искусства»
  • Ирина Шамаева
    «Создатель пространства для перезагрузки»
  • Диана Топал
    «Эксперт здоровья и эстетики»
  • Герман Зенкин
    «Голос брендов»
  • Светлана Гончарова
    «Голос, соединяющий континенты: поющая сердцем»
  • Артур Титов
    «Мужская работа»
  • Алексей Митрофанов
    «Виртуоз конька и клюшки»
  • Казбек Зангионов
    «Защитник казны и наших кошельков»
  • Лариса Максимова
    «Сердце матери»
  • Язан Наджаджра
    «Скальпельных дел мастер»
  • Юлия Заложных
    «Культурный навигатор новой формации»

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