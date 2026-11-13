Все лауреаты премии «Медиаперсона – 2026»: публикуем список
Как мы уже писали, 12 ноября в Калуге прошло чествование лауреатов ежегодной премии «Медиаперсона года», которую учредил медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».
Как и обещали, публикуем список лауреатов.
Подробности о том, как прошло мероприятие, читайте на нашем сайте в начале следующей недели.
«Медиаперсона – 2026» - список победителей:
- Дарья Мекрюкова
«HR новой формации: голос команды, лицо бренда»
- Ольга Карпунина
«Дизайнер, меняющий пространство и сознание»
- Галина Клишина
«Гостеприимство изнутри: лидер, создающий атмосферу»
- Сергей Козлов
«Строитель домов и доверия»
- Татьяна Коровенкова
«Женщина-лидер: бизнес с человеческим лицом»
- Надежда Ефремова
«Слово и дело: политик, которому доверяют»
- Юлия Крылова
«Небо в женских руках»
- Влада Борская
«Своя точка зрения»
- Елена Глобина
«Создатель экосистемы счастья»
- Елена Иноземцева
«Маэстро танцевального искусства»
- Ирина Шамаева
«Создатель пространства для перезагрузки»
- Диана Топал
«Эксперт здоровья и эстетики»
- Герман Зенкин
«Голос брендов»
- Светлана Гончарова
«Голос, соединяющий континенты: поющая сердцем»
- Артур Титов
«Мужская работа»
- Алексей Митрофанов
«Виртуоз конька и клюшки»
- Казбек Зангионов
«Защитник казны и наших кошельков»
- Лариса Максимова
«Сердце матери»
- Язан Наджаджра
«Скальпельных дел мастер»
- Юлия Заложных
«Культурный навигатор новой формации»
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