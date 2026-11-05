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Общество

Калужские танцоры выиграли на первенстве ЦФО

Дмитрий Ивьев
05.11, 13:26
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В Московском городе Истре завершилось первенство Центрального федерального округа по акробатическому рок-н-роллу, где состязались порядка 700 спортсменов из 10 субъектов, рассказали 5 ноября в Минспорта.

Обладателями золотых медалей стал дуэт Василисы Лубченковой и Дениса Калабушкина.

Представители спортивного клуба «Юнайк» (г. Обнинск) стали сильнейшими в категории буги-вуги в возрастной категории среди юношей и девушек до 15 лет.

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