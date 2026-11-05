В Калуге суд изменил причину увольнения экс-начальника подразделения УМВД

Бывший начальник подразделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Калужской области Александр Иошкин ушёл с должности на пенсию, но суд поменял формулировку увольнения — теперь она звучит как «в связи с утратой доверия».

По данным прокуратуры, в 2024 году Иошкин купил автомобиль Jeep Grand Cherokee за 8 миллионов 200 тысяч рублей и оформил машину на родственницу. При этом он не объяснил, откуда взял на покупку такие деньги. Расходы сильно превышали его доходы. В итоге суд постановил передать автомобиль в доход государства.

Поскольку сотрудник скрыл имущество и не раскрыл источник средств, у прокуратуры были основания считать, что ему нельзя доверять на службе. Прокурор области Константин Жиляков подал в суд иск, чтобы изменить причину увольнения. И требования удовлетворили.

Кроме того, суд взыскал с бывшего должностного лица 326 тысяч рублей. Это деньги, которые он получил как выходное пособие.