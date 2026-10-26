Жители Воскресенского и Горневской Слободы останутся без воды

В Калуге 26 октября пройдут работы на водопроводе.

Из-за этого в двух населённых пунктах отключат холодную воду. Об этом сообщили в городской администрации.

С 9:00 до 17:00 воды не будет в селе Воскресенское и деревне Горневская Слобода. В некоторых домах давление может упасть, а в других подача прекратится полностью. Это коснётся и организаций.

На время отключения предприятие организует подвоз воды для жителей.

После завершения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде.

Жителям рекомендуют заранее сделать запасы.