Правобережье Калуги окропили святой водой для защиты от вражеского нападения

В среду, 14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы молебен прошел в храме прихода святого князя Владимира.

- Молились Господу и Богородице о том, чтобы они защитили нашу страну и город от вражеского нападения, - рассказали в приходе.

Потом духовные лица провезли по улицам икону и окропили район святой водой.