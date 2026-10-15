Правобережье Калуги окропили святой водой для защиты от вражеского нападения
В среду, 14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы молебен прошел в храме прихода святого князя Владимира.
- Молились Господу и Богородице о том, чтобы они защитили нашу страну и город от вражеского нападения, - рассказали в приходе.
Потом духовные лица провезли по улицам икону и окропили район святой водой.
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