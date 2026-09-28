Лучших представителей туристического бизнеса определяли народным голосованием

Фото Германа Зенкина.

В Калуге назвали имена тех, кто делает отдых незабываемым.

В бывшей усадьбе Золотаревых в среду, 23 сентября, чествовали тех, кого выбрали калужане.

Калужский краеведческий музей в этот день был особенно многолюдным. В парадных залах усадьбы Золотарева — люди, которые обычно принимают гостей, а тут сами стали гостями.

Директоры отелей, владельцы глэмпингов, экскурсоводы, инструкторы по сплавам. Все они на секунду оторвались от своих дел, чтобы услышать в свой адрес заслуженное «спасибо» от жителей Калужской области.

Второй год подряд медиахолдинг «Комсомольская правда — Калуга» вручает народную туристическую премию «ПРОтуризм. Калуга».

Народную — потому что победителей определяют не чиновники и не экспертные советы, а читатели портала kp40.ru. Просто люди, которые ездят, смотрят, пробуют и голосуют сердцем.

Путешествие — это знакомство с людьми

Первым на сцену вышел генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда — Калуга» Павел КОРЕНЮГИН. Он вспомнил, как два года назад вместе с командой сидел и думал: в какой нише и какого проекта не хватает в Калуге? Награждают медицинские учреждения, крупные компании, существуют проекты «Гордость региона» и «Калужский бренд» — а туризм? Целую отрасль как будто все это время обходили стороной. А ведь именно туризм — это то, что делает регион живым. Это и визитная карточка региона и миллионы заинтересованных глаз со всех уголков нашей страны.

- Лично я - фанат путешествий, честно вам скажу, — признался Коренюгин. — И для меня туристическая поездка — это в первую очередь знакомство с новыми людьми, с новой культурой, архитектурой. Это новые вкусы и интересные места, где мы останавливаемся. Глэмпинги, отели, гостевые дома, базы отдыха, за ними стоит огромный спрос на внутренний туризм. И очень приятно, что именно в Калужской области это всё буквально рвануло вперед.

Он говорил не как начальник, а как человек, который сам каждый раз возвращается из поездки заряженным позитивом. Но главное, за каждой наградой стоит труд целого коллектива. Администраторы, горничные, повара, инструкторы — те, кто остаётся за кадром.

-Передайте им огромный привет — это их заслуженная награда, — попросил Павел Коренюгин победителей. Затем слово взяла начальник отдела продвижения инвестиционных проектов и туристских продуктов министерства культуры и туризма Калужской области Елена СЫСОЕВА.

Она призналась, что это её вторая церемония, и оба раза она проходит в знаковых местах. В прошлом году в Музее космонавтики, в этом — в краеведческом музее, в усадьбе Золотарева.

- Хочется сказать спасибо медиахолдингу «Комсомольская правда - Калуга» за то, что вы поддерживаете отрасль, популяризируете туризм, — сказала она. — И спасибо всем победителям, которые делают вклад в экономику и продвижение нашего региона. Это поистине народная премия. Вас выбрал народ. Здесь нет никакой подоплёки. Я искренне вас поздравляю.

Елена Сысоева привела цифры, от которых становится понятно: туризм в Калужской области — это серьёзная индустрия.

Почти четыре миллиона туристов посетили наш регион в этом году. 210 гостиниц, 650 гостевых домов. И это только начало.

Пряники, улитки и музей, который стал домом

Первые номинации - про культуру и гастрономию. Про то, что можно потрогать, попробовать и запомнить навсегда.

«Музей года» — Калужский объединённый музей-заповедник. Награду получала заместитель генерального директора Елена Павлишак.

- Спасибо большое за эту награду, — сказала она. — Я, можно сказать, как хозяйка этого дома, рада вас всех приветствовать в усадьбе Золотарева, этом шикарном особняке XIX века.

«Музейно-развлекательный туризм» — Авиапарк «Орешково». Директор по развитию Ольга Романова призналась, что, несмотря на должность, часто сама проводит экскурсии. И именно поэтому у них высокий рейтинг: все сотрудники любят это место, и гости это чувствуют.

«Культурно-познавательный туризм» — музейное пряничное заведение «Калужское тесто». Руководитель Игорь Перепёлкин говорил о главном:

- Наш уникальный бренд — это всё-таки калужское тесто. Оно уникально по своей структуре. Это продукт, не имеющий аналогов. В других городах пряники делают на каждой улице, как мы обычно говорим. А вот калужское тесто более уникальное. И за ним огромная история, о которой мы рассказываем и туристам, и калужанам. И даём попробовать, почувствовать вкус калужской истории.

«Экскурсионно-гастрономический туризм» — улиточная ферма «Империя улиток». Собственник Сергей Нестеров удивил всех не пафосом, а простотой:

- Приятно не только получать деньги от туристов. Приятно смотреть, как меняются их глаза, когда ты меняешь их восприятие. Люди приезжают на ферму, видят, что и как у нас делается, а потом могут попробовать и понять: улиток можно есть. И вокруг много интересного.

Байдарки, спорт и семейное счастье

Следующий блок награждения был про адреналин, движение и отдых для всей семьи.

«Спортивный туризм» — СпортПарк «Калужники». Генеральный директор Константин Кожевников начал с цифр: в проект инвестировали больше 600 миллионов рублей. Но говорил он все же больше не про деньги, а про здоровье и настроение.

- Мы дарим здоровье, красоту и хорошее настроение, — заявил Константин Кожевников. — И я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении.

«Активный туризм» — проект «Байдаркины40». Представитель проекта Оксана Антонова говорила о тех, кто остаётся за кадром. Об инструкторах, поварах, фотографах. И, конечно же о тех, кто приезжает к ним.

- Спасибо всем, кто присудил нам эту награду, отдав свой голос, сказала Оксана Антонова. - Байдаркины ждут вас.

«Семейный туризм» — парк семейного отдыха «Белые Берега». Администратор Юлия Носкова поблагодарила читателей КП 40. РУ за выбор.

Прорыв года в инфраструктуре семейного отдыха» — парк-отель «Лаврово-Песочня».

Директор Виктория Погосова рассказала, что этот год стал для них особым: открыли аквапарк и термальный комплекс, и теперь это круглогодичное место отдыха.

Глэмпинги, лес и городской отель

Третий блок был про природу, экологию и сервис. Про места, где хочется дышать полной грудью.

«Лучший глэмпинг для единения с природой» — база отдыха «Абълко Resort». Директор Наталья Корлякова сделала неожиданное признание:

- Мы являемся производителями первого в России органического сидра. Этим мы очень гордимся. Поэтому у нас можно не только отдохнуть, но и сходить на экскурсию, на дегустацию напитка.

«Глэмпинг года» — эко-парк «Просто Космос». Управляющая Вера Пимукова поблагодарила организаторов и всех, кто голосовал.

«Экотуризм года» — экопарк «Юхновград». Специалист по связям с общественностью Артём Алфимов напомнил, что парку уже больше 15 лет, и они каждый год стараются улучшать сервис.

«Открытие года» — резиденция Gilivki Village. Директор Ирина Шамаева сказала:

- Хочу поблагодарить читателей, которые за полгода нашего существования уже у нас побывали, оставили прекрасные отзывы и номинировали нас. Мы изначально ставили задачу создать высокий сервис, высокий интерьер и комфорт. И рады, что не отошли от этой концепции.

«Отель-заповедник года» — отель «Лесное». Директор по развитию Кирилл Филимошин напомнил, что отелю 25 лет, четверть века.

- Прошлый год был очень динамичный. Реализовали много идей. Наставили задачи на будущее. С уверенностью смотрим вперёд. Ждём вас в Лесном.

«Лучший городской отель» — Hilton Garden Inn Kaluga. Операционный директор Галина Клишина сказала слова, которые, наверное, стоит высечь на камне:

- Для меня огромная честь второй год подряд получить этот диплом. Но я здесь от имени своего коллектива. От имени тех людей, которые ежедневным кропотливым трудом создают уровень и сервис. Которые в три часа ночи встречают гостя с улыбкой. Которые готовят вкусную еду. Большое спасибо читателям, которые второй год подряд выбирают нас. И в первую очередь я хочу поблагодарить свою команду.

«Загородный клуб года» — загородный клуб «Заповедное». Управляющий Виталий Петросян признался, что они новички — всего три года. И главное спасибо сказал своей команде.

«Релакс года» — глэмпинг на Берёзовой. Менеджер Юлия Никифорова поблагодарила за признание пути и за то, что всё больше людей открывают для себя Козельск — маленький город с большой историей.

Церемония закончилась, но никто не спешил уходить.

После официальной части гостей ждала экскурсия по музею.

Усадьба Золотарева - это место, где история встречается с современностью. Как и сам туризм в Калужской области: с одной стороны — пряники и улитки, с другой — аквапарки и глэмпинги с видом на звёзды. Всё это уживается, работает и привлекает людей.

А значит, традиция вручать народную премию тем, кто делает регион жемчужиной, обязательно продолжится.