Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Началась церемония вручения премии «ПРОтуризм. Калуга»
Новость дня Общество

Началась церемония вручения премии «ПРОтуризм. Калуга»

Дмитрий Ивьев
23.09, 15:15
0 155
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Она проходит в среду, 23 сентября, в Краеведческом музее.

Премия организована медиахолдингом «Комсомольская правда - Калуга».

Калужская область вошла в число лидеров по росту интереса к внутреннему туризму среди всех субъектов РФ - благодаря активному развитию туристической инфраструктуры, открытию новых мест отдыха и созданию пешеходных маршрутов.

Номинантов на премию предложили сами читатели нашего сайта. Те компании и проекты, которые получили наибольшее число голосов, сегодня получают дипломы и награды в торжественной обстановке.

Полный список победителей будет опубликован позднее на нашем сайте.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
протуризм
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlU1aGI0Vk92bzlieTRpejVXRDR5Qnc9PSIsInZhbHVlIjoibE9FczhYUFk0ZWdhNkFkVWZmWVpSVitzLzFqdFk4ZnI0NVQvejRhejIvQjc3ZEoweVRzdkpjcEtBVllzMkM0aUlDc3JNaVVCeENVTUdha01qeEtTUmN1amY2SzJPNERZV2RiSlA4S3JwaEpsQlhSYml6S2d0Qzl6cXRFS28rWnBPSDFkajBXaTZxc3lyNTZqUGlBTkd2NlVNS1VxaDYzWE8rUHVHQWVjV0ZleGtmd0lCYlpNV3JuUDJrZkt6MU53Ny85ODhiOEhRS1pDdXJpSlJIV0tvRE84SjRrQzRGT0YvR1MyQTFSUzJlZkdURDhyalkvSXYwQVJmRUR2ajFsUkVlS3dOZWViSGZnTFBnekhWNWloZW5nQ0taRk9OUWNqSjA4NnZSSWhrWFBGVE9SUk56YWpHajlXelVLb2pxZ3YwQzNzNEJLZUJKb3pHV1lFNXhNVVJ4UEhlS2FETitWTzgwZXdCRS9oaFl6dWFQcXdrc0VwRElFZWxKWTFqNmtYV2RhTmx5MU9xd2JHZEVRNzFMQk1xOEg1MldONmE3bk1qYkg1M3Brby9uUnhVOW9DL2QxK3kxTnBBcjNHVm0vRSIsIm1hYyI6IjkyNWQ4NjcxNWU1ZTVjZTNlZmRhODc3NTZhYmU0ZjA1ZjFlZmUwYmNkZWM3ZTRiZWU2Nzc1YzljYmIwZTg4ODIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjQyek80ZlFuaEEyTmJVZ1g5OUdvSHc9PSIsInZhbHVlIjoiQ2JhT2R5VzdvRDRYTnhOaURGd0d3R1pqUWluK3orQkp5cEpDcUhRMHNXTTF4Q1BCRlZkVWNvQno3bk5Iekh3YmtXcmJJQnV4NlhERCs3ZUUwRXJQMnR1c0ROd0tXR25Rdkc4b3Bib0FrODFwYndpdU9rdisrY0p2cHlGWVk0NzdSM2dib1d0UkJMY3JuL0NJQUZXSzZZcmhLUFc5NjkyZ0MwcWpPTEI1WTYyUExERkdYbUxXOVhkbHFLcUExaW9qM0pqeTNwNlZkcUU0THFvT1RwWlZ0R2trcUw3NWx5em5obi9LTXp0azFreitRczVVRzFidnJrNThaRHFkSEdUSWVjQi94RnZVdFhXRUphRkJVMGVKMHR1SWcvWUwvdDhrR0djbzFCeXhGS3hXa1dNcVpyZXExZGxFcW91cGswM1dScG5Ibllhbjd1L243WURIL3E0OEVLMFNTTG5WaTVqSEpQdi95MFhEUEt4ZG9hK012cWEyRkxpdWlQQ1RWZzM2Nmk1bUI3NGlGbFVlbkF3UFJsSUpnRmdaR25kU1JkSWhjUDZ5VjlER0laZ0FuL1VETTZwNlFteWhMUitBSHJFN1YvYXpsRkdwYmVHM0F1WEE4OUtOSGNTS0FLUy9kWndvdHZzZVRDS01GTXlOTVFqSStoZlRzcDE0dVpibDQ1UngzREw1K2FCMkwreFRWRjhWMTdoZG5CcU9keFUrY25XOW1vM01HdjVFdmI5VmtJYUZMS2RzRjJHSy84ZmpCTy8zZ2xWYmJVZDdTVUR0VDBSN0prNGFhNTdNRlV4cTNud296dDhlV0lZSWdJTzgrck9veGZWQzdFNHVJNzhZUVd4aSIsIm1hYyI6ImM0MzhhMDc1NDhlZTVjMTU3OTc2YWQ3YTYyYTcxMGNkNmI4YjBkMjFmZDg2ODMyMGJiOTY2MjdkYTdlYmFmOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+