Началась церемония вручения премии «ПРОтуризм. Калуга»
Она проходит в среду, 23 сентября, в Краеведческом музее.
Премия организована медиахолдингом «Комсомольская правда - Калуга».
Калужская область вошла в число лидеров по росту интереса к внутреннему туризму среди всех субъектов РФ - благодаря активному развитию туристической инфраструктуры, открытию новых мест отдыха и созданию пешеходных маршрутов.
Номинантов на премию предложили сами читатели нашего сайта. Те компании и проекты, которые получили наибольшее число голосов, сегодня получают дипломы и награды в торжественной обстановке.
Полный список победителей будет опубликован позднее на нашем сайте.
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