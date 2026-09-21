За распитие алкоголя в калужских дворах наказали 11 человек
Они посетили придомовые территории, скверы, детские и спортивные площадки. Цель – не допустить правонарушений и преступлений. Об этом сообщили в УМВД 21 сентября.
Во время рейда полицейские выявили несколько нарушителей. 11 человек привлекли к ответственности за распитие спиртного в неположенных местах. Ещё одного – за проживание без паспорта.
Также стражи порядка проверили 17 граждан по информационным базам МВД. Они осмотрели мобильные телефоны и велосипеды, чтобы исключить возможные правонарушения.
С жителями провели профилактические беседы. Им напомнили, как действуют мошенники и как не попасться на их уловки. Полицейские предупредили о недопустимости нарушений закона.
Рейды в городе продолжатся.
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