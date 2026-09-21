В Калужской области за неделю резко выросло число заболевших ОРВИ

Роспотребнадзор Калужской области опубликовал данные по заболеваемости ОРВИ за 38-ю неделю.

С 14 по 20 сентября зарегистрировали 5084 случая. Это на 40,4% больше, чем неделей ранее (3621 случай). Грипп в регионе не выявлен.

Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составил 47,67. Он остаётся ниже эпидемического порога (54,6) на 12,7%. Среди детей и взрослых заболеваемость тоже ниже пороговых значений – от 14,2% до 52,8%.

Но в сравнении с предыдущей неделей число заболевших выросло во всех возрастных группах. Прирост составил от 10,2% до 152,2%. Это говорит о начале сезонного подъёма.

В больницы области попали 30 человек. Неделей ранее госпитализировали 17 – рост на 76,47%.

Врачи напоминают о важности профилактики и своевременного обращения за помощью.