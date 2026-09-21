Избирком подвел итоги выборов: публикуем политические предпочтения калужан

В Калужской области участие в выборах приняли 49,95% жителей:

По предварительным итогам, которые опубликовал калужский избирком по окончании выборов депутатов государственной думы 18-20 сентября, в Калужской области свой голос отдали чуть менее половины жителей.

До ровно 50% не хватило всего пяти сотых процента.

Активнее сего голосовали южные и западные районы Калужской области. В Сухиничском и Износковском округах явка составила более 80%, а в Ульяновском, Хвастовичском и Жиздринском более 70%

В Калуге и Обнинске проголосовали менее 40% электората.

Согласно данным избиркома, политические предпочтения калужан выглядят так: