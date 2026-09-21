Избирком подвел итоги выборов: публикуем политические предпочтения калужан
В Калужской области участие в выборах приняли 49,95% жителей:
По предварительным итогам, которые опубликовал калужский избирком по окончании выборов депутатов государственной думы 18-20 сентября, в Калужской области свой голос отдали чуть менее половины жителей.
До ровно 50% не хватило всего пяти сотых процента.
Активнее сего голосовали южные и западные районы Калужской области. В Сухиничском и Износковском округах явка составила более 80%, а в Ульяновском, Хвастовичском и Жиздринском более 70%
В Калуге и Обнинске проголосовали менее 40% электората.
Согласно данным избиркома, политические предпочтения калужан выглядят так:
- Единая Россия» — 44,77%
- КПРФ — 17,02%
- «Новые люди» — 10,91%
- ЛДПР — 10,26%
- «Справедливая Россия» — 6,92%
- Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — 3,41%
- «Зелёные» — 1,60%
- «Коммунисты России» — 1,26%
- «Родина» — 1,22%
- Партия прямой демократии — 0,36%
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