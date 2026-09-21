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Избирком подвел итоги выборов: публикуем политические предпочтения калужан

В Калужской области участие в выборах приняли 49,95% жителей:
21.09, 08:30
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По предварительным итогам, которые опубликовал калужский избирком по окончании выборов депутатов государственной думы 18-20 сентября, в Калужской области свой голос отдали чуть менее половины жителей.

До ровно 50% не хватило всего пяти сотых процента.

Активнее сего голосовали южные и западные районы Калужской области. В Сухиничском и Износковском округах явка составила более 80%, а в Ульяновском, Хвастовичском и Жиздринском более 70%

В Калуге и Обнинске проголосовали менее 40% электората.

Согласно данным избиркома, политические предпочтения калужан выглядят так:

  • Единая Россия» — 44,77%
  • КПРФ — 17,02%
  • «Новые люди» — 10,91%
  • ЛДПР — 10,26%
  • «Справедливая Россия» — 6,92%
  • Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — 3,41%
  • «Зелёные» — 1,60%
  • «Коммунисты России» — 1,26%
  • «Родина» — 1,22%
  • Партия прямой демократии — 0,36%

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