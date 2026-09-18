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В Жиздре строят новый комплекс очистных сооружений

Сергей ПЕТРОВ
18.09, 16:57
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Фото: ГП Калугаоблводоканал.
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В Жиздре продолжается строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации и сетей водоотведения. Новый комплекс будет перерабатывать 300 кубометров стоков в сутки. Для очистки применят современные технологии.

Подготовительный этап уже завершён. Строители демонтировали старые сооружения и залили фундаментную плиту под блок биологической очистки. Также разметили трассы наружных сетей и выпуск очищенной воды. На площадку завезли металлоконструкции для монтажа.

Параллельно обустраивают иловые площадки. Рабочие монтируют дренажный колодец, выполняют гидроизоляцию и уплотняют основание. Прокладывают трубопроводы и засыпают их грунтом.

Отдельно ведутся работы на наружных сетях. Трубы прокладывают методом горизонтально-направленного бурения. Общая длина таких участков уже превысила 2,3 километра.

Новый комплекс модернизирует систему водоотведения Жиздры. Город получит современную инфраструктуру и необходимую степень очистки стоков.

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