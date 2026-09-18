В Калужской области открылись 705 избирательных участков
В Калужской области, как и по всей стране, стартовало голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
В регионе открылись 705 избирательных участков – 701 постоянный и 4 временных. Об этом сообщили в областном избиркоме.
В Калужской области зарегистрировано 785 086 избирателей. Более 78 тысяч человек (свыше 10%) подали заявления на дистанционное электронное голосование. Около 10 тысяч калужан выбрали голосование по месту нахождения.
Каждый избиратель получит два бюллетеня – по федеральному округу и по Калужскому одномандатному округу № 101. На участках работают 6805 членов комиссий.
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