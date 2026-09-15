Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Отель ЯХОНТЫ ТАРУСА – отдых в сердце Тарусского заповедника
Новость дня Общество

Отель ЯХОНТЫ ТАРУСА – отдых в сердце Тарусского заповедника

15.09, 13:46
0 494
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Если вы мечтаете о спокойствии, чистом воздухе и гармонии с природой – добро пожаловать в ЯХОНТЫ ТАРУСА. Отель расположен в самом сердце Тарусского заповедника, в окружении вековых сосен. Это прекрасное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной и восстановить силы. 

Комфорт и уют 

Гостям предлагается 210 современных номеров различных категорий — от стандартных до люксов. Каждый номер оборудован балконом, системой индивидуального кондиционирования, бесплатным Wi-Fi, спутниковым телевидением и мини-баром. Из окон открываются живописные виды на лес и озеро, а тишина заповедной природы способствует полноценному отдыху. 

Активный и расслабляющий досуг 

ЯХОНТЫ ТАРУСА – это место, где можно сочетать активный отдых и расслабление. К услугам гостей: 

  • Аквацентр с панорамным бассейном, финской сауной, СПА-процедурами и фитнес-залом; 
  • Эко-тропы и пешие прогулки по территории заповедника; 
  • Конные прогулки и пляжный отдых на берегу озера; 
  • Волейбольная площадка, боулинг, бильярд, тир, караоке, 5D-кинотеатр и прокат спортивного инвентаря. 

Отдых для всей семьи 

Особое внимание в ЯХОНТЫ ТАРУСА уделяется детям. На территории отеля расположены: 

  • Современная безопасная детская площадка; 
  • Развивающий клуб для детей; 
  • Игровые автоматы и аттракционы. 

Каждый день команда аниматоров проводит весёлые конкурсы, мастер-классы, спортивные и творческие программы для гостей всех возрастов. 

Вкусное и разнообразное питание 

Питание организовано по системе «шведский стол» – сытные завтраки, обеды и ужины, дополненные красным и белым вином. Для маленьких гостей предусмотрен отдельный детский уголок с разнообразными блюдами. На территории работает ресторан «Русский Клен», который давно стал любимым местом гостей благодаря тёплой атмосфере и аутентичной кухне. 

Возможности для бизнеса 

Отель ЯХОНТЫ ТАРУСА – отличный выбор для корпоративных мероприятий, конференций и тимбилдингов. В вашем распоряжении: 

  • 2 конференц-зала площадью от 69 до 1350 кв. м (вместимостью до 1200 человек); 
  • 7 переговорных комнат от 29 до 40 кв. м; 
  • Площадки для барбекю, кофе-брейков и фуршетов; 
  • Современное оборудование и полное организационное сопровождение мероприятий. 

Ваш незабываемый отдых в заповедной природе 

Команда ЯХОНТЫ ТАРУСА регулярно готовит тематические программы, шоу и мастер-классы, чтобы ваш отдых был не только комфортным, но и по-настоящему запоминающимся. 

Забронировать номер можно по телефону: 8 (800) 500-47-09 или на сайте yahonty.ru

 

Реклама. ООО «УК «ЯХОНТЫ» ОТЕЛИ.РУ». ИНН 5017116860. erid: 2VfnxwEPzk4
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
протуризм
eyJpdiI6Ik5IVmE3YXBQaUViVE1rT0xxSDJockE9PSIsInZhbHVlIjoiS3pyYkhlUXdxMlFKekRnRklJZFRsbU1yZzhFbHRzSkF6UGxCV1AxaklGVGMyTGlCR3ZHSngxOXQ4cnFlbGJkcUhzdzU3Q20zaU9HaSsvZ2MwOUx3L2dDTVFPdmczcXZETis0V0VjTVE0MzlqeHQvd1VGaHA1Yk5lb0pCSmRYUlI1RmFKL3M4NGtuNDc0RGlGc2ZUbXYwUmZhS1BmVXJOeTVkendZd1IzOWZwYWIzbDFmN2ZqanZ3YzRGL2tHVElZS3NqL0VlbTYxd0RGcE1nd3dvVGlCRksrQVhJWEpuQko3VTVJZHRURnlJNEhqbGQzQ3p0blVJMGtnWnhYYXYzQ3ZiZDQvbmhiNDQ0bVNkK1FoN2xOMktXZ2tCUnhzS0RTU0Z1eFNCKys5cmxSOHcyYWREWWtpdzkweHlMaFh4MXpqSWRQZHZWalplZ2tuRCtuelJtNWZQU0twazNWM1NaZVZNYzBldS9CZ0xpdHVSOStLRUJRc1g2UUk3Uzg0ODRyM0MzNmNjVmJYNEhlTWJjd2x6MXRoemFONHd5M1Ywa0FpY2puUHQ2U1E1blJvZkFheDNZUXhnUStsdlBzQVNPQiIsIm1hYyI6Ijk1YWQzYzY4YzFjZDQxNWQ0ZDU0M2RmZGY3MDAzZDBkZGIwOGVmMmE4ZDZmODcwZjdiNWI3NjYyODJlNTExMWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imllbml3WEVvVDFSU1hUcGN6M1Y3VkE9PSIsInZhbHVlIjoiY3c2THF1Qk5rOTREZzViUHFPMXV4U2pUcWY0bU5HTi9DSVhnZlZrMHovc1p5LzV5RDdiYW5zT3R5a0J4MENCWC9pMmFPTnRtUTEyS2hCRmV4QmVBZ2Y0OUJ6YW9hRHArZzk1RTV5UHp6Vi9PTzJZL3JJSmlWLzNvak02KzBrdW9xU21aVXN0YjRwL3BUQ2l5bkJBbzh3c29HZjVIK2grTnZOem1qSnNrMDcxR1JJb1ZXTzZZeEhYYytSRkMrbGVNUnJzQ2dneWNDd1JwSko4dkQ2WEROWG5oNGd1a0p1cDFjcy9OeDBQQWU2Q0RyWjlOOW55NmI0TkpRbFFnMXlSWTZ3R2x0dzFRZHN1M2NibjE4b0swRUo4bUY5Qm5uZnBwaW5RemtkS3ZNZ09iQmFaRHpjVlVJNlBGRm9HRkFadDVmYzlaRlpoVGV4cG5WQWc1SXErTERmQ2RUS1Nkd3o0NER3TkhCU1h6RlVjNXg0VlZqNFdxTGFEUTNUdkx2aHhDQ1Mvc2JNSXBVSWUybmRIVlpzcDZnbjJ6ekQ4YjFycCt0T1Y2UU5TaUVKOWFkaVlKc0pCUWExT1d1OHZHcmNBdlpkU0puTHY0NkZTTHVGU1JoTzU2Y2xiekpFdXRrYmI0SVd0YWEwZTF0U1hQdzNPYkhTMmNwcG9KQTMwY2l5ZlhPYThCaFljMFJWb0dLYVpqMkdidm5VKzdSekQzMWVmUW4yWWRWZ2Y5dlIwc2VzTzByN0xtQThnRFRhU0VaUTJYa0JxMzNWRlZ1dE94c1hsOUhKeWtuZW5uNmlTdFR2VGs0K3NtekVhR2huUVRkWk9sQXhWb24yQlJ0ejcyUG5EeiIsIm1hYyI6ImVmOTE5MDdmYmY2MTU4MTE3MmE3OTUyZGIxMmUxZmIyYjM2ZWE5ZDNmMTk2OGNjMmM4OTNiYTQxMmVmNzVkMzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+