ПВО сбила 10 беспилотников над Калужской областью днём 13 сентября
Днём 13 сентября силы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников над Калужской областью.
Военные сбили 10 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники уничтожили в небе над Думиничским, Жиздринским, Кировским, Мещовским и Ульяновским муниципальными округами.
На места падения обломков выехали оперативные группы. Специалисты осматривают территории и собирают фрагменты сбитых аппаратов.
По предварительным данным, жертв нет. Объекты жизнеобеспечения не пострадали. Инфраструктура не затронута.
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