Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество ПВО сбила 10 беспилотников над Калужской областью днём 13 сентября
Новость дня Общество

ПВО сбила 10 беспилотников над Калужской областью днём 13 сентября

Днём 13 сентября силы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников над Калужской областью.
Сергей ПЕТРОВ
13.09, 20:01
0 409
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Военные сбили 10 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили в небе над Думиничским, Жиздринским, Кировским, Мещовским и Ульяновским муниципальными округами.

На места падения обломков выехали оперативные группы. Специалисты осматривают территории и собирают фрагменты сбитых аппаратов.

По предварительным данным, жертв нет. Объекты жизнеобеспечения не пострадали. Инфраструктура не затронута.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
пво бпла
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlI5ODRqNzdsOG1VbnRNM0F5TGExWXc9PSIsInZhbHVlIjoiR2UvYnhVdWRPZmxxUjNLSmV5RUF2b3lOaGZuNjNIZVZ4RlREdEIyZm16TktkWktRL1JNYXhGVG9zMWozdXBxc2RRbEZKdjc4SHdUYi9sS3pPcXRzY0ordmtEcW5wdTRnMnRzYU13MGNXR0JoTGc2SWhjSXZJSWRNWTVwTTZsR0c1QmdKeFdYeGpMSForTldhSVJUcXpMamhPb1ovNGNXeUpSM2t2Tmo1TDJoNlBtejJNcmdxTFFjUDdnWGJsMS9DeW9JdE5LWG45cXpGd010bzBPYUxFZGEvMkdhdk9IVWlmTnJPOEhKVmppVjJHQy9VTlBNVFZwYXJGVEl6NFBVK1FweW1mRWp2SEFQWDB0b0V3NDZEQjlWaEk2Qi9vWDVHZHc3UHRYVWRHd0dpaFYyZ3dPaExKK0RRQmhmS0VFd2hkL3ZUUERzT0lQY0N5R2lLODNER3VrR21pOFNsUHFjaExLd3RzZER3TGNwL0VOcWVjMmF6c1ZFUnpTc1RaSTFvMjJaQTlWUEVQVXVhbTdyODQzRzNrTHpUdWxDQlZxUldLKzhsWTVYQjdFT1BKMVZCQmpJVDg3eXNyS2RjQmFSdyIsIm1hYyI6IjUzZTA1ZmY5MDliOGJmMzNkMWY4NzYzMWM4MjFiNzAxNDJmYzBhNGU4ZGFiZmU5MzBiN2QzODY5MTdlYjUyY2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNMeC91L2IxZWNpOXRaSU5zdkJmSXc9PSIsInZhbHVlIjoiN3lkb29Iaks5YytmSnNHMC9PaytkZ1E4c3JGZGF3b24rWDUzbmVRWEgrQWpZbkY2bFhHVWh2Wk1lTkNPVGV4cHd6dHpxYXFlanRPaWt2OHB6blZROUhMOHhFQnJuSjRoeE92a2J3Skhjcm9yUjZVNnlZL1R1aHNCOGpCalE5dmVBM1JVN3J0MnpESlVXN3pXVytQNnZsSmhSbUhJdmN2cGtJM0ViK2R2Vm9YVnFGMVR1bnBrc3VYL0pRQWdsQlFWY2t2N04ya25YMWFyQXR2bFY0U1BjR0Z3Qm9EMlpKK3FFdnZZTWg4S3ViK2VGa0xMOUdEUXI0REZtNUdYRm51Y1I2UFFxdXB5TzQvOVBXYy9GWFljY3Q3dkdsb2xaNXlPaEpSbC9tZlp0VzBlSWtqcllxdlpWMmk0MzRPclFmcnN0bDJpZlpPWGF6SXg4ZFpoSUo1bnhPUExIMzRjeTZHN0RkenZuOUJKREFSbmtGN0pScXNySldPNHBsVGRmUitEVkljNG5nOXBJNVFuWHpXa2dqdFJNRUYyMnd5UDlhR3VFeXB5YkRvM2lnWnA2K3NxWk4rUDdsRkltRGRuelIraVcxMjVKN0NDUzBsWnFQdWhJdy9LOVBCQVVCdDZFUnlhM3NCc1Y3ZGh5czdSOUpRZWhnZWxXeXpySlAvRWE0azJWbEVZR09USHl0TEZlWFZYdkJ5MWtwendyc0lBemNmUFZDZVVhVFJ6ci9ObTI4bUJ1SE5IS0E4ZkZaamcyRUJXallZNExnVG9JWnVJdkZlNjZ0QllGTnBCYk9yM2k1N0taUnlES1B4SWlvSG9JMlFRTk5vR202NlRoSVhZMlN1OSIsIm1hYyI6IjZjYWZhZGYyOWYwMTc5Mzg0Y2M2MWYxZTQ2ZjA3NDQzZTk1MTM0N2U5MGJkOTBjZjhmOWI5N2FmOTAwNDg3YWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+