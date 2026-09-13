Калужская область вошла в тройку регионов с самой низкой безработицей

Калужская область вошла в число трёх регионов России с самым низким уровнем безработицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Показатель в регионе составил 0,8%.

Такой же низкий уровень зафиксирован ещё в двух субъектах. В Нижегородской области и Хабаровском крае безработица держится на отметке 0,9%. Эти регионы также вошли в топ-3.

В июле 2026 года уровень безработицы в России составил 2,3%. Это заметно выше, чем в регионах-лидерах.

Калужская область показывает один из лучших результатов на рынке труда. Низкая безработица говорит о стабильной экономической ситуации и доступности рабочих мест для жителей региона.